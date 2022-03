Sinal da TV Encontro das Águas é ampliado no Amazonas

Manaus (AM)- O sinal de transmissão da Fundação Rádio e Televisão Encontro das Águas (Funtea), será ampliado para a transmissão de programas educacionais no interior do estado.

O processo de interiorização do sistema de comunicação terá como polos 20 municípios, onde as antenas de transmissão estão sendo instaladas em escolas estaduais.

Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, foi a primeira cidade a abrir o sinal, na sexta-feira (25), na Escola Estadual Dom Gino. No município, os conteúdos educacionais já podem ser assistidos nos canais 20.2, 20.3 e 20.4.

Até o fim de 2022, todos os municípios previstos receberão o investimento e a estrutura técnica necessária para ampliar o sinal da TV pública estadual. São eles: Autazes, Boca do Acre, Careiro, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tabatinga e Tefé.

Desde o ano passado, abrigos técnicos, torres e transmissores de sinal estão sendo instalados. Para receber as torres, foram escolhidas áreas nos terrenos de escolas estaduais para garantir a segurança do equipamento.

O governador destacou que a parceria já é uma realidade desde março de 2020, quando a Secretaria de Educação iniciou a transmissão do programa “Aula em Casa”, até então realizada pelo Centro de Mídias do Amazonas (Cemeam), e passou a disseminar a programação do projeto nos canais da TV pública amazonense.

“Onze estados usaram os conteúdos do ‘Aula em Casa’, conteúdos produzidos por profissionais do Amazonas. Vocês, professores, ajudaram a educar os estudantes do Brasil. É uma tecnologia que é nossa, e um conteúdo que é fruto da dedicação dos nossos professores. Agora, com a parceria com a EBC, vai ser transmitido para todo o país”, frisa Lima.

*Com informações da assessoria

Fotos: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Edição Web: Bruna Oliveira

