Procon-AM dá dicas de segurança para as compras da Semana Santa e Páscoa

Manaus (AM) – O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) deu dicas para garantir aos consumidores uma compra segura durante o período de Semana Santa e Páscoa. Os principais cuidados estão relacionados à pesquisa de preços de ovos de Páscoa, chocolates e pescados, precificação de produtos, acondicionamento, prazo de validade, entre outros.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, alerta que a melhor forma de evitar o superendividamento, além de problemas no ato da compra, é priorizar a pesquisa de mercado antes de adquirir qualquer produto.

“Pelo Código de Defesa do Consumidor, é importante ter produtos iguais com preços diferentes para dar a opção de escolha ao consumidor, seja por questões logísticas ou financeiras. E fazendo a pesquisa, ele pode encontrar produtos equivalentes, com a mesma qualidade, e com preços que estejam acessíveis ao seu bolso”, orienta.

Ainda segundo o diretor-presidente, outras orientações são fundamentais para assegurar a qualidade dos chocolates e peixes, como estar atento a precificação dos itens nas vitrines e etiquetas; exigir a nota fiscal; observar se as informações descritas nos rótulos condizem com os produtos desejados; e verificar o estado de conservação dos alimentos.

“A principal dica nesse período é atenção na qualidade do produto que você está comprando. Esteja atento aos preços, mas, sobretudo, esteja atento para as condições deles. Veja o prazo de validade, se a embalagem está rasgada ou não, se o peixe está acondicionado de forma apropriada. É importante destacar esses pontos, porque a população vai às ruas comprar”, frisa Jalil Fraxe.

Condições e ofertas

O Procon-AM orienta ainda sobre as condições e ofertas disponibilizadas pelos estabelecimentos comerciais nesse período. “Muitos estabelecimentos divulgam ofertas, promoções com o intuito de atrair os consumidores. Então, veja se essas ofertas estão sendo cumpridas, caso não estejam, denuncie para o Procon-AM”, afirma.

Pesquisa preços

Na última sexta-feira (22), o Procon-AM divulgou a pesquisa de preços com os produtos mais procurados para a Páscoa como chocolates, ovos de Páscoa e pescados. O levantamento mostra variações de preços que podem chegar a mais de 225%, entre produtos da mesma marca, em lojas diferentes. Para saber mais sobre a pesquisa, acesse o site procon.am.gov.br.

Denúncias

Para realizar uma denúncia, a população pode acionar o Instituto de Defesa do Consumidor por meio dos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou encaminhar a demanda pelo correio eletrônico: [email protected].

*Com informações da assessoria.

