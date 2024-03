Procon-AM segue com o 3º Feirão Limpa Nome até sexta-feira, em Manaus

O Instituto do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) segue com os atendimentos do 3º Feirão Limpa Nome, na sede do órgão, na avenida André Araújo, 1500, no Aleixo, até a próxima sexta-feira (15), de 8h às 14h. Em parceria com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, o objetivo é possibilitar aos clientes a oportunidade de negociar dívidas de água e energia, com descontos vantajosos.

A vendedora Vânia de Souza, que mora no bairro Manôa, na Zona Norte de Manaus, compareceu ao Feirão para regularizar uma dívida de água. “Eu tinha uma conta de mais de R$ 20 mil e aqui consegui um desconto de 90% desse valor. Estou saindo muito feliz porque consegui negociar e eu vou conseguir pagar sem pesar no bolso. O atendimento foi maravilhoso”, disse ela.

A dona de casa Vera Lúcia Martins, moradora da Zona Leste, também participou do mutirão para resolver uma demanda de energia. “Esse tipo de iniciativa é muito importante para nos ajudar a resolver questões como essa. O atendimento foi satisfatório e saio daqui contente com o resultado”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a ideia do Feirão é promover mais cidadania. “O Governo do Estado está muito empenhado em realizar esse tipo de política pública de reinserção do consumidor no mercado e, claro, sempre atuando de forma consciente”, explicou Fraxe.

Parceria

A fim de ampliar a oferta do serviço para a população amazonense, o Governo do Amazonas, em parceria com o Procon-AM e a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) vai levar a 3ª edição do “Feirão Limpa Nome” à Casa Legislativa.

O evento será realizado a partir desta quarta-feira (13/03) no plenário Beth Azize, no 4º andar, e segue até sexta-feira (15/03).

Para participar, os interessados devem comparecer presencialmente em um dos locais, com os documentos pessoais (RG e CPF) e a conta de energia ou água que deseja regularizar.

