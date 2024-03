Super Nova Era abre 230 vagas de trabalho em Manaus

As vagas oferecidas, atualmente, são para as mais diversas funções

Manaus (AM) — O Grupo Nova Era está abrindo 244 vagas de emprego, sendo 230 para Manaus e 14 para Boa Vista (RR). A geração de oportunidades de trabalho acompanha o planejamento de expansão do grupo na região.

As vagas, inscrições e esclarecimentos sobre o processo seletivo podem ser consultados no site www.supernovaera.com.br. No final da página, a aba Trabalhe Conosco encaminha ao portal de oportunidades. Para participar do processo seletivo, o candidato deve entrar no link, verificar a vaga de seu interesse e observar as orientações para inscrição, envio de currículo e futuras ações, como entrevistas e feedback.

O período de inscrição e descrição dos cargos estão disponíveis em cada uma delas. Entre os benefícios oferecidos pelo Grupo Nova Era estão vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros.

Conforme a gerente de Recursos Humanos (RH) do Nova Era, Roseane Veras, a oferta de empregos é uma prática contínua do grupo, que está em plena expansão na região.

“Estamos sempre procurando reforçar as equipes, acompanhando o aumento da demanda, e, também, investindo em capacitação, para atender cada vez melhor nossos clientes”, ressalta.

As vagas oferecidas, atualmente, segundo ela, são para as mais diversas funções. Em Boa Vista, é para analista de RH, gerente de Operações, encarregado de açougue, repositor, entre outros. Em Manaus, a maioria das contratações é para operadores de caixa (84), repositores (33) e auxiliares de loja (11).

Mas há vagas também para gerentes de operações, encarregados de setor, assistente comercial, de RH e de Tecnologia da Informação, vendedores, analistas de RH, fiscal de perdas, assistentes de restaurante e administrativo, açougueiro, peixeiro, auxiliares de açougue, de logística, de peixaria e de padaria, operadores de empilhadeira e de loja, atendentes de padaria e de restaurante, empacotadores, fiscal e operador de caixa, atendente de lanchonete, auxiliares de confeitaria, de loja, de padaria, de serviços gerais e de sushiman, cartazista e salgadeiro.

O Grupo Nova Era conta, hoje, com 4.519 colaboradores atuando em diferentes frentes de trabalho. Está presente em três estados do Norte, sendo um dos maiores grupos varejista da região, com 11 unidades em Manaus, 04 em Porto Velho e 03 em Boa Vista. Por dois anos consecutivos, se mantém como o maior atacadista e distribuidor da região, conforme ranking ABAD/Nielsen 2023. O ranking é organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

*Com informações da assessoria

