VÍDEO: Grupo fadas pulam pelados na piscina da casa do BBB24

Cumprindo uma promessa para o caso de conseguirem chegar ao 80° dia de programa, dois brothers e três sisters do quarto Fadas pularam pelados na piscina da casa do Big Brother Brasil 24, na tarde desta quarta-feira (27). A atitude, incomum nas edições brasileiras do reality show mais afamado do mundo, chamou a atenção do público, especialmente nas redes sociais.

Davi foi quem fez o convite para os parceiros de confinamento, que toparam. Ele e Matteus estavam totalmente nus, cobrindo apenas a genitália com uma peça de roupa colocada nas mãos, enquanto Alane, Beatriz e Isabelle ocultavam os seios com as duas mãos e usavam a parte de baixo do biquini.

“Adoro me permitir”, argumentou Alane para topar a atitude ousada, dizendo “sou muito certinha e não quero ser mais” para as amigas.

Mas houve também críticas à atitude do quinteto do Fadas. A nutricionista Giovanna não gostou da inciativa e, na academia, comentou com Pitel: “Ah não, Isa. Não. Se corrompeu. Não acredito. Não esperava isso da Isabelle, de verdade… Eu não acho nada de mais. Mamilos não são polêmicos, só não é a visibilidade que eu queria ter aqui”.

"OITENTA DIAS" 🗣️ Davi, Matteus, Beatriz, Alane e Isabelle cumprem promessa e pulam pelados na piscina 😅#BBB24 #RedeBBB



Veja a cena ➡️ https://t.co/QT6YcW6Nnp pic.twitter.com/OyGv82Ujbw — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024

*Com informações do Forúm

