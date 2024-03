Mulher de Davi e ex de Lucas, do ‘BBB 24’, e se tornam garotas-propaganda de grandes marcas

Camila Moura, ex de Lucas ‘Buda’, atualmente acumula 2,9 milhões de seguidores no Instagram

O BBB 24 está rendendo boas tretas e histórias, todo mundo sabe. Mas tem gente que nem confinada está e tem roubado mais a cena do que alguns participantes. É o caso das mulheres de Davi Brito e Lucas Henrique, o Buda. Camila Moura, ex de Lucas ‘Buda’, atualmente acumula 2,9 milhões de seguidores no Instagram.

A exposição dos seus companheiros na casa mais vigiada do Brasil foram a razão para que tivessem os holofotes voltados para si. Mani Rego e Camila Moura participando de publicidades, recebem propostas de grandes empresas e até mesmo para comandar um programa de TV.

Camila Moura, antes da entrada de Buda no BBB, era uma que, segundo o próprio ex-esposo, “não gostava de aparecer”. Porém, depois de algumas investidas e flertes entre Buda e Pitel, Camila assumiu uma nova personalidade, ao menos, nas redes sociais. Antes da exposição, Camila acumulava tímidos 100 seguidores no Instagram privado, porém, atualmente, a influenciadora digital já alcança a marca de, aproximadamente, três milhões de seguidores – público maior que o de ‘Buda’ – e um Instagram verificado.

‘Tudo da noite para o dia.’

Foi assim que ela encarou a traição que diz ter sofrido do capoeirista e decidiu terminar o casamento de oito anos com ele, diante de todo o Brasil, um anúncio que vai ser feito para o próprio quando ele for eliminado.

A conta bancária da carioca de 29 anos também acompanha esse crescimento. Em 20 dias, ela fez “publis”, parcerias e campanhas de loja de celulares, cosméticos, telefonia, marcas de desodorante e de amaciante dos mesmos patrocinadores do “BBB”, além de ter dado um “up” no visual e feito vários ensaios.

Ativa nas redes sociais, ela usa a voz que tem hoje para falar com mulheres traídas, que passam ou já passaram pelo mesmo momento de dor. Uma dor que a mesma não faz questão de esconder. “Essas últimas noites têm sido muito difíceis. Continuo dormindo com o auxílio de medicamento”, disse, em um desabafo na última sexta-feira, após ver novos vídeos de Buda e Pitel na festa do “BBB”. “Mas hoje eu vou ao salão, dar um trato nos cachos da gata, fazer uma make babadeira. Quero mostrar para vocês, mulheres, que passam por situações desagradáveis como a minha, a minha força. Mas nem todos os dias estou forte. Nem toda a noite quando vou dormir estou bem”.

Camila diz que segue fazendo terapia e admite que não dorme em dia de festa no programa, mesmo não acompanhando mais o reality show. “É horrível. Parece um filme de terror que nunca acaba. Mas sigo sacudindo a poeira: levanta, sacode a poeira, acorda para vencer. Mais tarde já apareço aqui melhor, maquiada e com um close de carão”, disse.

Proposta para programa de TV

Não apenas Camila Moura conseguiu lucrar com a visibilidade do BBB 24, Mani Rego, companheira de Davi Brito, virou estrela na Bahia e no país todo. A empreendedora e assistente social de 41 anos está com a vida agitadíssima. São muitas reuniões com empresas, entrevistas e propostas de trabalho.

Mani recebeu propostas de emissoras locais e está analisando, segundo informou sua assessoria de imprensa. Radiante com a nova fase, ela gravou seu primeiro comercial, de uma loja multimarcas, ao lado da mãe e da irmã, e tem fechado parcerias com grandes empresas. Uma delas é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ela também assinou um contrato alto para fazer a campanha publicitária de circulação nacional de uma instituição financeira.

Além de rebater críticas sobre ter 20 anos a mais que Davi, Mani tem aproveitando a visibilidade para levantar bandeiras contra o racismo, etarismo e machismo. A empreendedora não tinha nem rede social quando o programa começou. Hoje, tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e celebra receber muito carinho do público.

“As pessoas vão até a barraca (lanchonete), me abraçam, conversam. Foi tudo muito louco e rápido. Não estou enxergando ainda como fama, mas estou gostando do carinho”, disse, em uma das várias entrevistas que tem dado. Caso Davi não fature o prêmio do “BBB 24”, tanto ele quanto Mani já mudaram de vida, e para muito melhor.

