Tonantins (AM) – Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dois pescadores dentro de uma rabeta após serem atacados por “piratas de rio”, no município de Tonantins, interior do Amazonas.

Nas imagens divulgadas, um dos ribeirinhos que encontrou as vítimas pergunta ao sobrevivente o que tinha acontecido e ele afirma que foi atacado por piratas.

Conforme o delegado Wellery Aleff, da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins, o sobrevivente se identificou como Jorge Flores, 45, nascido e residente na cidade de Islândia, no Peru. Ele relatou que estava pescando com seu amigo quando foram surpreendidos por três homens que o balearam e fugiram.

O outro pescador ficou morto dentro da embarcação. Em um dos momentos do vídeo, as pessoas pedem para que a vítima evite se mexer para evitar complicações com o ferimento.

As equipes policiais juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e ficou constatada a morte de um dos homens, já o outro, que estava gravemente ferido, foi levado para o hospital.

A rabeta foi rebocada até o porto de Tonantins. Não há informações sobre a identidade dos acusados.

As investigações continuam com o intuito de identificar os criminosos, além de entender a real motivação do crime, informou a Polícia Civil.

VÍDEO: Piratas do rio atacam pescadores no interior do AM. pic.twitter.com/6q8bkz2FfE — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 28, 2024

