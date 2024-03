Com blusa religiosa, tarado é preso após passar a mão em partes íntimas de menina

Formosa (GO) – Acusado de praticar pelo menos sete importunações sexuais, um homem identificado como Clidisney Rocha de Jesus, de 22 anos, foi condenado e preso em agosto 2023, mas deixou a cadeia no final do mesmo ano. Em fevereiro de 2024, tornou a cometer o crime, em Formosa (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCDF), ele passou a mão nas nádegas de uma menina.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Formosa, cumpriu mandado de prisão, na tarde dessa quinta-feira (28) pelo crime de importunação sexual. De acordo com a PCGO, a vítima, caminhava perto de casa, no dia 24 de fevereiro, quando Clidisney se aproximou e tocou em suas nádegas.

A PCGO solicitou a prisão preventiva para proteger a ordem pública e a Justiça acolheu o pedido. Neste caso, a Polícia Civil divulgou a imagem e o nome do acusado foram divulgados para ajudar na apuração dos fatos, com o surgimento de possíveis novas vítimas e testemunhas.

A polícia goiana disponibiliza uma central para denúncias 24 horas por dia e durante 7 dias por semana, com cobertura em todo o Estado. Por meio do telefone 197 ou pelo WhatsApp (62) 98581-8197, as informações são colhidas por profissionais especializados no atendimento e coleta de dados.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

‘Tarado’ que se masturbou para meninas em ruas de Manaus é identificado por investigador; veja vídeo

VÍDEO: Tarado persegue adolescente e se masturba no meio da rua, em Manaus

Vídeo: ‘Tarado da bike’ apanha de moradores após passar a mão em mulheres