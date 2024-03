Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem à filha: “16 anos desde que você partiu”

São Paulo (SP) – Ana Carolina Oliveira, de 39 anos, publicou uma homenagem com fotografias e vídeos à filha, Isabella Nardoni, que faleceu há 16 anos, quando foi assassinada aos 5 anos de idade.

“Filha, hoje completam 16 anos desde que você partiu. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo, parece uma eternidade. Lembro dos momentos simples que passamos juntas, as nossas risadas, as nossas brincadeiras, os nossos abraços bem apertadinhos. São esses momentos que eu guardo no coração”, narra Ana Carolina no vídeo, divulgado nesta sexta-feira (29/3).

“Eu te amo, minha eterna menina”, diz a mãe de Isabella.

Anos após a morte de Isabella, Ana Carolina teve dois filhos, um menino e uma menina, que estão com 8 e 4 anos de idade, respectivamente.

Assassinato de Isabella

Se estivesse viva, Isabella teria 21 anos atualmente. Na noite de 29 de março de 2008, aos cinco anos, a criança foi encontrada morta no jardim de um prédio na zona norte da capital paulista.

A perícia concluiu que a garota morreu após ser atirada de uma janela do sexto andar no apartamento onde viviam seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Nardoni e Jatobá foram condenados por homicídio dois anos depois do crime – ele a 30 anos e 2 meses de prisão e ela a 26 anos de prisão. Atualmente, Nardoni cumpre pena em regime semiaberto e Jatobá em regime aberto.

No dia 15 de março deste ano, o casal obteve autorização da Justiça para ir a um casamento na zona norte da capital.

*Com informações do Metrópoles

