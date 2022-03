Veja como Isabella Nardoni estaria se estivesse viva, aos 19 anos

Há 14 anos, o assassinato de Isabella Nardoni, então com cinco anos, comoveu o Brasil. Em 2022, ela completaria 19 anos. Pensando nisso, Hidreley Leli Dião, morador de Botocatu, recriou o rosto da criança, de como ela poderia estar se estivesse viva.

Foto: Reprodução

Em 29 de março de 2008, Isabella Nardoni caiu da janela do 6º andar de um prédio em São Paulo (SP). Ela estava sob os cuidados do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Após investigações, a polícia concluiu que a menina foi agredida pela madrasta antes de ser jogada pelo pai pela janela. Os dois foram condenados pela morte da garota em março de 2010. Alexandre foi condenado a 31 anos, um mês e dez dias de prisão. Já Anna Carolina pegou 26 anos e oito meses, ambos em regime fechado.

Outras crianças mortas

Foto: Reprodução

Além de homenagear Isabella, Hidreley recriou o rosto de outras cinco crianças que foram mortas, em crimes que também chocaram o país. Segundo o artista informou ao g1, a criação também serve como forma de conscientizar a população sobre os crimes que assolam o país.

Bernardo Boldrini morreu com 11 anos e estaria com 19, em 2022. Bernardo foi visto vivo pela última vez no dia 4 de abril de 2014, em Três Passos (RS). O menino foi dado como desaparecido. O pai procurou a polícia para registrar o sumiço do filho no dia 6 de abril, um domingo. O corpo dele foi encontrado no dia 14 de abril, enrolado em um saco plástico e enterrado em uma cova rasa. A Polícia Civil concluiu que o menino foi morto com uma superdosagem do sedativo Midazolan, dado a ele pela madrasta.

João Hélio Fernandes Vieite morreu com 6 anos durante um assalto, quando a mãe parou em um sinal de trânsito da rua João Vicente, zona norte do Rio de Janeiro. Ana Rosa e outra filha, Aline, de 13 anos, conseguiram sair do carro. Ao tentar tirar o cinto de segurança do filho, Rosa foi surpreendida pela frieza dos bandidos que arrancaram o carro com João Hélio pendurado. O menino foi arrastado por sete quilômetros em um trajeto que durou quase 10 minutos. Em 2022, ele faria 20 anos.

Ives Yoshiaki Ota morreu com 8 anos durante um sequestro na Zona Leste de São Paulo, em 1997. O garoto estaria com 32 anos, em 2022.

Ana Lídia Braga morreu com 7 anos, em 1973, em Brasília, e estaria com 56, em 2022. A menina desapareceu depois de ser deixada na porta da escola. Um suspeito chegou a pedir 2 milhões de Cruzeiros para libertar a criança. Mas Ana Lídia foi encontrada em um matagal morta e com sinais de violência sexual.

“Muitos aqui talvez nem se lembrem mais desses crimes, as pessoas esquecem, os criminosos cumprem as penas e estão livres para viverem socialmente”, escreveu Hidreley em sua postagem no Instagram.

*Com informações do G1

