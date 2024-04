Sine Manaus oferta 287 vagas de emprego nesta segunda-feira (1º)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 287 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (1º), das 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 60

1 vaga – Estágio de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino superior incompleto em gastronomia;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período diurno, estar cursando no 1° ou 2° período e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no setor de serviços de alimentação; manipular alimentos in natura para processá-los; verificar a qualidade dos alimentos; observar normas técnicas de higiene e segurança para minimizar riscos de contaminação e controlar desperdícios.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período diurno, estar cursando no 1° ou 2° período e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservando o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Auxiliar de Telemarketing

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período diurno, estar cursando no 1° ou 2° período e ter documentação completa;

Atividades – atender usuários; oferecer serviços e produtos; prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas, serviços de cobrança e cadastramento de clientes via teleatendimento; seguir scripts e roteiros planejados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em segurança eletrônica e documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens dos produtos; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, informática básica, controle de estoque e técnicas de inventários; ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, informática básica, controle de estoque e técnicas de inventários; ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na preparação de lanches, na manipulação de máquinas de café e na extração de bebidas quentes (café e chá); receber pagamentos dos clientes no caixa.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Armando Mendes, ter conhecimento em pacote Office e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; prestar informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, preparar relatórios e planilhas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Instalação

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrônica ou eletrotécnica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, conhecimento em sistemas de controle de acesso e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação de sistemas de câmeras de segurança e alarmes, infraestrutura e passagem de cabos, cercas elétricas e reparos diversos.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 40

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas; ter documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar vendas de produtos (varejo e atacado).

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Pneus/Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas, montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cartazista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar cartazes, faixas, banners e demais materiais de comunicação visual.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar alinhamento de pneus de carga, verificando a geometria veicular, para acerto de todos os ângulos que compõem o sistema de direção e suspensão; realizar o balanceamento nas rodas do veículo, para corrigir o desequilíbrio, permitindo que os pneus girem sem vibrações; verificar cambagem e caster dos eixos dianteiros e traseiros.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Assistente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber e conferir produtos e mercadorias; lançar itens no estoque; receber pagamentos de clientes; fechar caixa, lançar contas a pagar e receber e organizar o malote.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de fornos e churrasqueira e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de assados.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por fazer a massa, montar e assar as pizzas salgadas e doces; elaborar novos sabores; verificar a qualidade da higienização das ferramentas, a qualidade dos alimentos; ficar atento às normas de segurança do local da cozinha.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na montagem e preparo de massas e recheios para pizzas doces e salgadas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento sobre métodos de produção de produtos vendidos na padaria; técnicas de atendimento ao cliente; agilidade, pontualidade e comprometimento; documentação completa;

Atividades – atender pedidos de clientes: receber pedidos, prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar e precificar produtos; operar máquina de cortar frios; realiza produção de bolos, tortas e salgados; assar e organizar pães, dentre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Leve

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Gerador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no local de trabalho em regime de escala (hotel de selva fora da cidade) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar manutenção de gerador à diesel, elétrica em motores, máquinas, equipamentos e instalações prediais da empresa, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso; realizar manutenção mecânica preventiva nos motores do gerador; efetuar abastecimento, troca de óleo e limpeza de motores e compressores do gerador.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no local de trabalho em regime de escala (hotel de selva fora da cidade) e documentação completa;

Atividades – arrumar e limpar apartamentos; verificar funcionamento dos equipamentos; comunicar à supervisora sobre irregularidades nos apartamentos; atender às solicitações dos hóspedes.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 103

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – apresentar cartão de vacina atualizado (Covid-19, Febre Amarela, Antitetânica e Tríplice Viral); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – operar máquina sacoleira; verificar balão, solda, alça e ajuste de tamanho.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Mecânico de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em peças e maquinários.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 68

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação referentes aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em talhar e documentação completa;

Atividades – confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e demais peças de roupas similares; alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – acompanhar os serviços de limpeza; verificar se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros; controlar estoque de equipamentos, uniformes e insumos.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lapidador de Vidros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desenvolver projetos, pesquisar temas e realizar trabalhos de acabamento e decoração de vidros e cerâmicas; fundir peças no forno de acordo com os padrões de qualidade e normas de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional; preparar peças, esmerilhar e lapidar vidros ou cerâmicas; pintar, encerar e tratar peças com técnicas de envelhecimento e espelhamento; marmorizar, gravar peças, objetos e vidros com jatos de areia; construir vitrais e confeccionar esculturas em vidro.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cortador de Vidros

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as atividades de corte e acabamento de vidros e cristais; analisar informações das áreas de interface; selecionar ferramentas; requisitar matérias primas; preparar máquinas, equipamentos e materiais para movimentação na linha de produção; controlar os processos de corte e acabamento em vidros e cristais; inspecionar e classificar matérias-primas e produtos; corrigir anomalias no processo; monitorar cumprimento de metas de produção; cortar, lapidar, dar polimento e decorar vidros e cristais.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Desenhista Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter formação técnica em Design Gráfico, domínio em Corel Draw e PSD; ter documentação completa;

Atividades – atuar no desenvolvimento, conferência e revisão de layouts/artes, fechamento de arquivos para impressão, e outras atividades relacionadas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de Equipamentos de Comunicação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio (moto), conhecimento em aparelho móvel e documentação completa;

Atividades – atuar na área de retiradas de equipamentos na cidade de Manaus

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e NR-10; conhecimento em Plano de Manutenção, Operação e Controle; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar equipes na instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração (Splitão, Splits e Fan Coil).

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Coroado, Novo Aleixo, São Francisco, Viver Melhor II ou proximidades; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva em sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia, móveis, portas e janelas, pisos, revestimentos, divisórias e outros itens nas unidades e estruturas já edificadas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Armazém

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as atividades operacionais de empresas de armazenamento, distribuição, transportes, comunicações e logística; administrar equipes, gerenciar recursos materiais e financeiros da área; controlar o processo operacional e avaliar seus resultados; providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde; buscar novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores da empresa.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Manutenção Portuária

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar, desenvolver, acompanhar, programar e distribuir os serviços em sua área de atuação; fiscalizar e orientar; realizar manutenção com solda e elétrica.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar as tarefas diárias de um setor ou área específica da empresa; participar em planos, intervenção e sugestão de melhorias relacionadas aos procedimentos operacionais, com o propósito de que as atribuições sejam feitas em conformidade com as normas e leis internas e externas; realizar visitas operacionais e participar de reuniões operacionais; fiscalizar o posto de serviço; supervisionar equipes; controlar escalas de trabalho e cronograma de atividades.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Copeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – varrer, aspirar, lavar e secar pisos, remover pó e sujeiras de superfícies, limpar banheiros e sanitários, retirar o lixo e manter a organização dos ambientes.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter experiência nos segmentos ETE, CIP e Limpa Fossa; ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio, experiência com liderança de vendedores e documentação completa; ter afinidade com tecnologias, ser proativo, resiliente e comunicativo;

Atividades – realizar vendas externas, visitando clientes em residências, para ofertar o portfólio de serviços.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica, hidráulica, hidro sanitária, pintura e refrigeração; ter cursos de NR 10, 12, e 35; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria e locomoção de móveis; acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter nível técnico na área de gestão de pessoas; disponibilidade para viajar para os municípios de Itapiranga e Silves (AM), no regime 14×14; experiência no atendimento de 600 comensais diárias de refeições e documentação completa;

Atividades – supervisionar a brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica e documentação completa;

Atividades – realizar pagamentos; fazer controle de contas a pagar e de tesouraria; controlar fluxos de caixa, acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros e preparar relatórios; apoiar o setor de Contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em amanhar peixes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar refeições, seguindo especificações de comanda ou cardápio; manipular e temperar alimentos; verificar o estado de conservação dos ingredientes utilizados, para atender as exigências dos pedidos e assegurar o padrão de qualidade.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens, cartão de vacina atualizado e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações e preparar canteiro de obras, auxiliando na limpeza dos instrumentos utilizados.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Mecânico de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; realizar limpeza, conservação e guarda de peças, ferramentas e equipamentos utilizados.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Suspensão de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, manter e reparar equipamentos mecânicos; executar a manutenção preventiva e corretiva de maquinário.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Alinhador e Balanceador de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar alinhamento, balanceamento, revisões periódicas, pequenos reparos e manutenção de veículos de linha pesada.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Trocador de Óleo de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de óleo e permitir que a manutenção de carros, motos, caminhões e outros utilitários seja feita de maneira precisa, rápida e correta.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em emissão de nota fiscal e documentação completa;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos e gestão de planilhas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 16

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na área de vendas: reposição, arrumação e distribuição de roupas; prestar bom atendimento e ter assiduidade nas entregas.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – colaborar no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Manobrista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos 0KM com a velocidade permitida, observando a distância entre os veículos e normas de segurança, para embarcá-los de maneira correta e sem avarias nas carretas, zelando pela integridade dos veículos; conferir os números do chassi do veículo com o manifesto, antes de embarcá-los na carreta, para evitar erros no carregamento; conduzir os veículos ao box de expedição para formação de carga; conferir o ticket e chassis correspondentes à vaga.

Disponível até 01/04/2024 ou encerramento da vaga.

