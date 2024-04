Eliminação, nova liderança e formação de paredão; confira resumo do BBB 24 

Seguindo no modo turbo, o próximo eliminado sairá na terça-feira (2).

O BBB 24 já está entrando nas últimas semanas de programa e o ‘Modo Turbo’ foi acionado. Neste domingo (31), Fernanda foi escolhida pelo público como a 15º eliminada do programa, Giovanna conquistou nova liderança e um novo Paredão, entre Alane, Beatriz e Pitel, foi formado.

Com 57,09% dos votos, o Domingo começou com a eliminação da Fernanda, em um Paredão contra Beatriz e Giovanna. Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister foi recebida por Tadeu Schmidt e, como boa cinéfila, contou a sinopse de sua passagem pela casa.

Sem prolongar as despedidas da casa, após a eliminação, os últimos nove participantes participaram da prova do líder. Agilidade e sorte foram os pontos chaves necessários para consagrar a nova liderança e, a campeã, pela terceira vez no reality, foi Giovanna. Logo após a prova, como primeira tarefa, foi a sua vez de dividir os participantes entre VIP e Xepa. Giovanna escolheu MC Bin Laden e Pitel para o seu grupo VIP.

Na sequência o grupo se reuniu na sala para a formação do novo Paredão. O grupo que teve pior desempenho na prova do líder, formado por Isabelle, Beatriz e Alane tiveram “consequências”, mas não tão drásticas. A cunhã conquistou imunidade, a segunda não ganhou nada e a terceira acabou direto no Paredão.

Com Alane no Paredão, a líder Giovanna indicou a Beatriz para a berlinda. Depois, o restante da casa foi ao confessionário indicar mais uma pessoa ao Paredão. Com cinco votos a Pitel foi a escolhida para fechar o Paredão.

Seguindo no modo turbo, o próximo eliminado sairá na terça-feira (2). A grande Final do BBB 24 já tem data marcada: 16 de abril.

