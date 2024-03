BBB 24: Matteus vence Prova do Anjo e Beatriz está no paredão

Oito participantes do Big Brother Brasil 24 disputaram a Prova do Anjo nesta sexta-feira (29). Desta vez, quem levou a melhor foi Matteus, que se livrou do Paredão e ainda ganhou benefícios como um almoço VIP, um vídeo com o recado de familiares e amigos e R$ 10 mil. Com a vitória, o gaúcho sai da mira da líder Giovanna e Beatriz vai automaticamente para o Paredão.

Para vencer, Matteus demonstrou ter uma pontaria melhor que a dos adversários. Cada jogador precisava ficar em uma área com três raias. Os brothers deviam lançar as bolinhas para remover ícones de sujeira das raias. Quem retirasse todos os elementos primeiro, vencia a etapa.

É a quarta vez que o morador de Alegrete, no Rio Grande do Sul, vence a Prova do Anjo no BBB 24.

Alane e Matteus foram os melhores nas primeiras fases da competição, mas o morador de Alegrete foi mais veloz na etapa final e ficou com o título e a imunidade.

Como nem tudo são flores, Matteus precisou castigar dois adversários e escolheu MC Bin Laden e Giovanna. Os dois precisarão se fantasiar de ratinho e flautista. Cada castigado perde 300 estalecas.

*Com informações do Metrópoles

