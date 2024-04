Faculdade realiza o workshop “Cinema e Psicanálise: Um Debate sobre a Saúde Mental” em Manaus

Manaus (AM) — A Faculdade Santa Teresa (FST) está com inscrições abertas para o workshop “Cinema e Psicanálise: Um Debate sobre a Saúde Mental”. O evento, que tem o propósito de discutir o tema sob uma perspectiva psicanalítica, é promovido pelo Departamento de Cursos Livres do Grupo Fametro e destinado aos estudantes da área da saúde, acadêmicos de Psicologia e demais interessados no tema.

As atividades serão realizadas nos dias 6 e 13 de abril, das 9h às 13h, na sede da FST, na rua Acre, Nº 2.000, Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Dois filmes serão apresentados, mostrando os problemas enfrentados na contemporaneidade. São eles: “Por Lugares Incríveis” (2020) e “100 Medos” (2022). Ambos abordam transtornos mentais, como depressão e ansiedade, de maneiras diferentes, mas igualmente significativas quando vistos sob a lente da psicanálise.

O workshop será ministrado pela professora e responsável técnica da Clínica Escola de Psicologia da FST, Juliana Coutinho Borges. Ela é psicóloga há mais de 25 anos, atua nas áreas de psicodiagnóstico e teorias da personalidade. É especialista em Saúde Pública, Essential Master Coaching, mestra em Psicologia e finalista na especialização em Neuropsicologia.

Juliana Borges destaca que o workshop tem como objetivo desenvolver debates sobre assuntos cotidianos abordados nos filmes e evidenciar os modos de constituição das subjetividades no mundo contemporâneo e as suas aproximações com o cinema.

“Em cada filme, vamos discutir não só sobre psicanálise, mas sobre a saúde mental, em correlação com as outras áreas afins, como a educação e a saúde. É uma forma de ajudar a ampliar o conhecimento da sociedade sobre as patologias mentais”, observa.

Sobre os filmes

Dois jovens prestes a escolher a morte despertam um no outro, a vontade de viver. Essa é o fio condutor de “Por Lugares Incríveis”, baseado no livro de Jennifer Niven, em que os protagonistas Violet Markey e Theodore Finch enfrentam seus próprios desafios internos. Finch luta contra um transtorno bipolar não diagnosticado, enquanto Violet sobre a culpa pela morte da irmã em um acidente de carro. Com essa relação, o filme explora temas como perda, isolamento social e a busca pela identidade e aceitação.

Já “100 Medos”, dirigido por Andrea Jublin, é um filme italiano que retrata a vida de uma jovem com transtorno de ansiedade em busca de superar seus maiores medos. O título original, ‘Per Lanciarsi dela Stelle’, que em tradução livre pode ser interpretado como “Lançar-se das estrelas”, gera uma sensação de ousadia e determinação em superar os desafios da vida como à saúde mental.

A psicóloga explica que o cinema como ferramenta é uma maneira de caracterização das questões sociais implícitas na sociedade.

“Existe muita curiosidade em torno desse assunto, ao mesmo tempo que ainda existe preconceito, mitos e crenças sobre a doença x saúde mental. Por isso, o cinema pode ser uma forma representativa de como a sociedade vê, percebe e entende tanto a doença como a saúde mental”, comenta.

A coordenadora de Cursos Livres do Grupo Fametro, Joziane Mendes ressalta a importância de promover a discursão entre estudantes e profissionais da área da saúde sobre os filmes atuais, de forma crítica, reflexiva e técnica, a partir da psicanálise.

“Ambos os filmes oferecem uma oportunidade única de explorar as complexidades dos transtornos mentais, dando ainda uma compreensão mais profunda da experiência da depressão, ansiedade e outras manifestações da natureza humana”, acrescenta.

O workshop é o primeiro de uma série com o tema, a ser debatido a cada semestre. Contempla certificação de 30 horas complementares e carga horária de 15h (6h presenciais e 9h de atividades orientadas). O investimento é de R$ 80 para os alunos da FST e R$ 100 para o público externo. Para participar, basta se inscrever pelo link https://cpjur.com.br/curso/cinema-e-psicanalise-um-debate-sobre-a-saude-mental/#1594828576702-3c373417-1b93 .

