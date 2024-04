Jota Pê traz apresentação intimista para Manaus

Manaus (AM) — O cantor, compositor e violonista paulista, Jota Pê, fará um show em Manaus na próxima quinta-feira (4) no Teatro Gebes Medeiros, a partir das 19h, e contará com o pré-show da cantora amazonense Bel Martine, que retorna aos palcos em solo manauara após um período em São Paulo. A apresentação artística faz parte do projeto Amazônia Música & Conexão, idealizado pela produtora cultural manauara Audi Arruda.

Jota Pê lançou recentemente o disco “Se o meu peito fosse o mundo”, cumprindo expectativas e consolidando-se como um dos grandes nomes da música popular brasileira. O álbum conta com colaborações do trio Gilsons, Xênia França, além de parcerias de composição com João Cavalcanti, Nina Oliveira, Theodoro Nagô e a versão do sucesso de Emicida. Este lançamento solidifica Jota Pê como um artista multifacetado e inspirador.

O show do cantor Jota Pê será uma apresentação mais intimista e garante que este formato proporciona uma conversa com o público, permitindo falar sobre as histórias envolvendo as composições.

“É a primeira vez que vou para o Norte e estou muito feliz. É muito gratificante para qualquer artista viajar e ser recebido em novos lugares pelo trabalho que faz. Estou muito ansioso para conhecer esse público e como vão receber este trabalho”, disse.

A abertura do show contará com Bel Martine, que através de seu violão, compõe narrativas sobre suas vivências como artista amazônica, explorando temas como política, identidade e território. Seus últimos singles, “Mira” e “Trio Elétrico”, são apenas uma amostra do que esperar de seu aguardado primeiro disco de estúdio.

Bel Martine já é uma figura conhecida na música manauara, com 10 anos de carreira, e há 5 vem desenvolvendo trabalhos autorais. Atualmente mora em São Paulo para vivenciar experiências musicais e parcerias, como a que fez com Jota Pê.

“Voltar à Manaus é poder sentir esse acolhimento das pessoas que são especiais para mim. Vamos recordar os sucessos e as novidades do disco com um formato mais acústico e intimista e cheio de intensidade”, destacou Bel Martine.

Bel Martine estará ao lado do guitarrista João Felipe e do produtor musical, Viktor Judah, no palco, e a participação especial da influenciadora Leandrinha Duarte.

“Leandrinha é uma grande parceira e amiga que conheci em SP e que foi uma das pessoas que mais me acolheu no meu primeiro ano lá. Leandra sempre me incentivou e apoiou meu trabalho como artista, e quando eu disse que iria fazer esse retorno aos palcos em Manaus, na hora ela disse que viria me prestigiar e participar também do show”, ressaltou Martine.

O encontro de Bel e Jota Pê se dará em Manaus através do projeto Amazônia Música & Conexão, idealização e realização da produtora cultural Audi Arruda, cujo objetivo é impulsionar e inserir artistas manauaras no cenário nacional, viabilizar trocas artísticas e culturais, além de promover maior alcance para a riqueza cultural e musical da região Norte.

*Com informações da assessoria

