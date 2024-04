Adolescente é executado dentro de casa usando colete a prova de balas em Manaus

Um adolescente identificado como Luiz Fernando de Almeida Neves, de 16 anos, foi executado com tiros na cabeça, na madrugada desta terça-feira (2), dentro da casa onde morava, na Rua Juticá, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Ele usava um colete a prova de balas quando foi assassinado.

Policiais militares atenderam a ocorrência por volta de 1h e encontraram o corpo do adolescente jogado na cozinha do imóvel. A autoria do crime é desconhecida. Vizinhos do garoto apenas informaram à polícia que ouviram barulhos de tiros no local.

A suspeita da polícia é que o crime esteja relacionado com o tráfico de droga, pelas características que a vítima se encontrava, usando equipamentos de segurança para tentar se proteger. Não há informações se havia mais alguém na casa no momento da execução.

O corpo de Luiz Fernando foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Um irmão do adolescente registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

