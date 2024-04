Amazonas Food Festival começa em Manaus nesta quinta-feira (4)

Já está tudo pronto para a edição 2024 do Amazonas Food Festival, evento que promete movimentar os próximos fins de semana, com opções gastronômicas e shows musicais. Promovido pelo Amazonas Shopping, o festival acontece de quinta-feira (04) a domingo (07) e de 11 a 14 de abril, no edifício garagem do centro de compras. A entrada é gratuita e a programação inicia às 16h.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, o público pode esperar uma estrutura completa para se divertir com toda a família. Além das opções gastronômicas, o evento terá área de lazer kids, e shows musicais de ritmos variados, de artistas da região. O Amazonas Food Festival conta com o patrocínio da Coca-Cola e apoio da Natan Congelados, Honda Consórcio e Shizen.

Participam do Amazonas Food Festival diversos empreendimentos, apresentando opções gastronômicas das mais variadas. Entre os restaurantes confirmados estão o Arouche Hot Dog, espetaria O Costelão, Churrasco da Villa, Camarão Amazonas, Tacacá da Tia Socorro e Tupina Baranda.

O Amazonas Food Festival terá shows musicais diariamente. A animação começa a partir das 17h com Toinho DJ, em todos os dias. Na quinta-feira (04) terá apresentação de Márcia Novo a partir das 19h. No mesmo horário, na sexta-feira (05), sobe no palco a banda Official 80, com repertório de muito rock.

Sábado (06) a programação será em ritmo de boi bumbá, com show do Grupo Tambores, também a partir das 19h. Encerrando a primeira semana do Amazonas Food Festival, no domingo (07) terá apresentação da banda de samba Os Bororós, às 19h.

No próximo fim de semana ainda terá shows de Prata Filho, Uendel Pinheiro, Grupo Tambores e Couro Velho.

