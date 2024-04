Artistas amazonenses detalham preparação para Espetáculo Musical Musigatos

Com direção geral dos artistas amazonenses Kennedy Fialho e Ítala Lima, o show ‘Espetáculo Musical Musigatos’ iniciou a fase de produção e seu lançamento está previsto para o segundo semestre de 2024. Os artistas também assinam a dramaturgia do show e interpretam as canções.

O cantor Kennedy Fialho revela que as primeiras inspirações da obra “Musigatos” surgiram ao adotar uma gatinha abandonada em uma rua da capital amazonense.

“Eu nunca criei gatos na minha vida, quando vi aquela gatinha frágil precisando de um lar foi uma paixão assim de primeira. Ela se tornou um chamego para mim e daí surgiu a primeira canção chamada ‘Chamego Meu’. Resolvi escrever outras músicas e, quando vi, já eram sete (7) canções, porque gato tem sete vidas”, recorda o cantor.

Kennedy revela estar feliz da obra ganhar formato de show musical e adianta ao público que o Musigatos terá uma canção inédita, lançada em breve nas plataformas digitais. “Essa canção é a cereja do bolo do espetáculo, chama-se Astrogato e vai fechar o show deixando uma mensagem de reflexão e de esperança para todos que prestigiarem”.

Ítala Lima, que é atriz, cantora e produtora cultural do show, conta que o Musigatos levará aos palcos a história de um grupo de animais que vivem nas ruas de Manaus e estão em busca de um lar.

“Nesse espetáculo, os animais têm ‘voz’ e literalmente falam. De seres frágeis, se transformam em figuras fortes com a missão de mudar o próprio destino e alertar os humanos do quanto eles podem fazer a diferença no trato com os animais e com a natureza”, explica.

A produção irá se destacar na agenda cultural do Estado pelas linguagens artísticas que vão ser apresentadas ao público, uma vez que música, teatro e dança se encontram no show.

“O Musigatos envolve diversos profissionais da cadeia da cultura: atores, músicos, bailarinos, profissionais da área de produção de eventos e de comunicação. Então, trabalhar com uma equipe assim, sem dúvida, é ter a certeza de que o show será feito por muitas mãos incríveis e o resultado é uma produção marcante para quem prestigiar”, completa a atriz.

O show ‘Espetáculo Musical Musigatos’ é uma realização da Sol do Norte Produções Culturais através da Lei de Incentivo Federal Paulo Gustavo, com apoio do Governo do Estado do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Edital de Fomento às Artes e Cultura.

Acessibilidade no Espetáculo

Com apresentação inédita, o show que acontece no segundo semestre de 2024 oferecerá medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional, além de contar com recursos como a língua brasileira de sinais – Libras e a audiodescrição.

O público já pode acompanhar as músicas que serão apresentadas no show nas plataformas: Spotify, Deezer, Google Play, Itunes, entre outras. Para mais informações sobre o show, acesse e siga a página no Instagram @soldonorteproducoes e @musigatos

Equipe:

Dentre os participantes que integram a ficha técnica do projeto estão o artista Cleciano Cardoso (diretor artístico e ator), a bailarina Ângela Araújo (direção de corpo e coreografia), Jussara Fialho (atriz), Waliston Albert (preparador vocal e direção musical), Messias Santos (baterista e direção musical), Gentile Vieira (violonista), Andryw Santos (baixista) e Rud Salles (guitarrista).

Na produção do evento, atuam a publicitária Dayna Bezerra (diretora de produção do espetáculo e coordenadora do núcleo de comunicação) em parceria com o marketing Rodrigo Franco (assistente de produção e coordenador de comunicação e acessibilidade). Integram a equipe de comunicação também, as jornalistas Deiny Sousa (assessora de imprensa) e Ana Clara Sena (social media). A comunicação visual do espetáculo Musigatos é assinada pela designer Ana Paula Dutra (comunicação visual), com imagens da fotógrafa Fran Farias.

Entenda a trajetória do projeto “Musigatos”

2020 – Montagem do trecho do espetáculo- musical ‘Musigatos: Como tudo começou’: texto autoral e inédito dos artistas amazonenses Ítala Lima e Kennedy Fialho.

2021- Lançamento oficial do EP Musigatos: com um projeto totalmente inovador nasceram as primeiras 07 faixas do musical criadas pelo compositor Kennedy Fialho e interpretadas por ele e pela cantora Ítala Lima.

2023- Algumas das canções são lançadas em formato single nas principais plataformas digitais: o público pode acompanhar as músicas que serão apresentadas no show nas plataformas digitais.

2024- Show ‘Espetáculo Musical Musigatos’ inicia a sua produção em Manaus: nesta etapa toda a preparação dos artistas acontece no estúdio da Sol do Norte Produções Culturais. O EP completo já está disponível nas principais plataformas digitais de música.

Carreira

Kennedy Fialho

Kennedy Fialho é artista amazonense, começou sua carreira como compositor participando de festivais de músicas universitárias do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas (CEFET-AM). Teve músicas gravadas por artistas locais de renome como: Maklin, Kayza Marques, Paulo Aquino, Pérola Negra e Nonato do Cavaquinho. Seu primeiro álbum autoral “Som em Poesia” foi lançado em 2019 com um show no Teatro da Instalação no mesmo ano.

Como ator, participou da produção e direção musical em parceria com o músico Eliberto Barroncas do espetáculo musical “O Casamento da Filha de Mapinguari”, um dos mais tradicionais espetáculos de Teatro de Rua de Manaus. Kennedy lançou vários clipes musicais disponíveis em seu canal https://kennedyfialho.com.br/.

Ítala Lima

Ítala é cantora, atriz e produtora cultural. A artista manauara também possui graduação em Jornalismo e Publicidade, atua no mercado de comunicação e cultura há 14 anos. Começou sua caminhada na música ainda na adolescência, aos 16 anos, participando de festivais de música cristã e do tradicional festival de música Sesc Calouros. Atuou como atriz na Companhia de Teatro Vitória Régia em apresentações de teatro de rua e em palco; participou como atriz do projeto audiovisual de educação ambiental ‘Jornal Natural’, do Museu da Amazônia (Musa), veiculado na TV do Governo do Estado; fez performance como atriz em shows musicais. Em 2022, também atuou no filme curta-metragem “Minha janela”.

Entre seus projetos musicais estão: o EP Palco de Improviso que exalta o amor, a seresta e o pop romântico (2015), O CD do espetáculo musical O casamento da Filha de Mapinguari, interpretando diversas canções, entre elas, a canção Lua Nova’.

Musigatos é o seu primeiro trabalho autoral. Em sua nova fase como dramaturga e diretora, Ítala também interpreta a gata Neve no espetáculo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Detox pós-páscoa? Feira em Shopping de Manaus é opção para compras

Solidariedade: San Paolo Gelato & Café vende produtos a preços baixos em Manaus

Taylor Swift terá própria estação de rádio; saiba mais