Detox pós-páscoa? Feira em Shopping de Manaus é opção para compras

Leguminosas, cereais e uma variedade de frutas, como abacaxi e melancia. Quem busca um detox alimentar pós-páscoa tem opção de produtos fresquinhos e com preços atrativos na Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Shopping Ponta Negra. O espaço funcionará nesta quarta-feira (02) das 15h às 19h, no estacionamento G1.

Depois do feriado da Semana Santa, a orientação dos nutricionistas é buscar uma alimentação mais leve, com bastantes frutas e legumes para contrapor aos eventuais exageros com os chocolates. Por isso, a feira é uma boa opção, com variedade de frutas, legumes, verduras e hortifrutigranjeiros.

Mais de 90 feirantes e produtores rurais do Amazonas levam seus produtos para vender na feira, que mobiliza consumidores da zona oeste de Manaus. No espaço, será possível encontrar frutas, temperos, pescado, ovos e uma infinidade de verduras e legumes, com preços mais em conta, além de Açaí com selo de inspeção Estadual (SIE).

A feira também possui uma área de alimentação com variedade de lanches, como pastel, esfirra, salgados, tapiocão e pé de moleque do Rio Preto da Eva, além de bolos, doces e outras guloseimas típicas do Amazonas.

Com a Feira de Produtos Regionais, o Shopping Ponta Negra amplia o leque de opções para os consumidores da zona oeste da cidade, facilitando a vida também de lojistas e dos colaboradores.

“Temos um mix de lojas para atender a diversidade do nosso público e a feira é uma opção que vem atender às pessoas que precisam e querem fazer a feira com qualidade, num espaço organizado, limpo e seguro”, enfatizou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

*Com informações da assessoria

