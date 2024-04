Sustentabilidade impulsiona mercado de empilhadeiras elétricas 

Impulsionado pela busca por soluções mais sustentáveis e eficientes para a movimentação de cargas em diversos setores da indústria, o uso de empilhadeiras elétricas tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. De acordo com relatório SNS Insider, o mercado de empilhadeiras elétricas deverá atingir um tamanho de 152,30 bilhões de dólares até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13,1%.

Um dos grandes impulsionadores desse aumento é a crescente conscientização e compromisso com a sustentabilidade ambiental e a redução da emissão de gases de efeito estufa. As empresas estão cada vez mais conscientes da importância de adotar práticas sustentáveis em suas operações, e a utilização de empilhadeiras elétricas está se tornando uma ação eficaz de contribuir para esse objetivo.

“Uma das principais vantagens das empilhadeiras elétricas é a redução significativa na emissão de gases poluentes. Enquanto as empilhadeiras a diesel ou gás liberam uma grande quantidade de dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos, as elétricas funcionam com energia limpa e renovável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a saúde das pessoas que trabalham em ambientes fechados”, explica Silene Medeiros, CEO da Netmak.

Desempenhando um papel fundamental no funcionamento eficiente desses equipamentos, as baterias das empilhadeiras elétricas são essenciais e também estão se destacando no mercado. De acordo com dados do Allied Market Research, o mercado global de baterias para empilhadeiras deve alcançar 11,2 bilhões de dólares até 2032, exibindo uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 6,5%. Neste cenário, o destaque será das baterias de íons de lítio, pois usam 40% menos energia do que as de chumbo-ácido. “Quando comparadas com baterias de chumbo-ácido, as de íons de lítio têm uma taxa de descarga mais constante, o que significa que a empilhadeira mantém um desempenho mais consistente ao longo do tempo. Isso resulta em uma maior autonomia de operação e menos tempo de inatividade para recarga, aumentando a produtividade da frota de empilhadeiras”, revela Medeiros.

Além da questão ambiental, as empilhadeiras elétricas também oferecem benefícios econômicos para as empresas. Apesar do investimento inicial ser um pouco mais alto, a longo prazo, as empilhadeiras elétricas são mais econômicas devido ao menor custo de manutenção e a redução do consumo de energia.

“Com o avanço da tecnologia, as empilhadeiras elétricas estão se tornando cada vez mais eficientes e versáteis. Novos modelos estão sendo desenvolvidos para atender às demandas específicas de diferentes setores, como logística, indústria automotiva, varejo e agronegócio”, comenta a empresária.

Atuante no mercado de empilhadeiras há 20 anos, Silene é CEO da Netmak, maior e-commerce de empilhadeiras do Brasil. A empresa lançou em 2023, a linha própria de empilhadeiras elétricas abastecidas com baterias de lítio, a NTK. “As empilhadeiras movidas a diesel e gás ainda são bastante utilizadas, mas as elétricas estão cada vez mais no radar. Não podemos ficar para trás, por isso, nossa linha de produtos elétricos, de alta qualidade e resistência, tem como objetivo atender às novas demandas do mercado”, finaliza Medeiros.

Sem a emissão de gases poluentes, a NTK E2550 pode trabalhar em ambientes internos sem apresentar riscos às pessoas ou às mercadorias. Com torre triplex, capacidade de carga de 2,5 toneladas e elevação de 5 metros, a E2550 é a empilhadeira elétrica de maior capacidade energética da categoria, com autonomia de até 8 horas, sem paralisações. A expectativa da Netmak é chegar à marca de 30 milhões de faturamento até o final do ano com a venda das empilhadeiras elétricas.

Maior e-commerce de empilhadeiras do Brasil, a Netmak fornece serviços e soluções logísticas para empresas em todo o país. Através de um atendimento totalmente digital, a empresa trabalha com empilhadeiras a diesel, GLP e elétricas. Com sua marca própria, a NTK, a empresa oferece equipamentos robustos e de qualidade que podem ser usados em diferentes setores, além de fornecer itens para manutenção, como peças para motor, transmissão, filtros, pneus e muitos outros, compatíveis com diversas marcas de empilhadeiras.

