Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, na manhã desta quarta-feira (3), a terceira unidade “Prato do Povo” da capital, desta vez localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste. A iniciativa, que integra as ações do programa “Manaus sem Fome”, lançado em dezembro do ano passado, visa proporcionar alimentação saudável e acessível para a população. A iniciativa é fruto de emenda parlamentar do Deputado Federal Saullo Viana.

O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Eduardo Lucas, aproveitou a oportunidade para destacar a necessidade da inauguração do programa no bairro, que oferecerá refeições gratuitas para a comunidade.

“Sou muito feliz de poder ajudar e a fazer história na cidade de Manaus. Esse projeto faz parte do Programa Manaus Sem Fome, tem muita gente nessa cidade que não tem como fazer uma refeição por dia, e com esse projeto, as pessoas poderão almoçar comida de qualidade, boa. Sabe quanto vocês vão pagar por isso? Nada, é de graça. Sabe por quê? Porque o prefeito tem sensibilidade, ele já passou por dificuldades”, salientou Lucas.

O Deputado Federal Saullo Viana, por sua vez, deu destaque ao funcionamento do programa, que conta com a parceria entre seu mandato e a Prefeitura de Manaus. Segundo o parlamentar, foram destinados R$ 43 milhões de emendas parlamentares para a prefeitura dar suporte ao “Prato do Povo”.

“Estamos aqui vindo inaugurar mais uma unidade do ‘Prato do Povo’, que é um programa muito importante, porque ele está dando a oportunidade, de cada unidade, servir mil refeições diariamente. Infelizmente, a nossa cidade ainda tem pessoas que acordam todos os dias e que não sabem o que vão tomar, o que vai ter para comer no café, no almoço, no jantar. Isso é uma parceria que o meu mandato de Deputado Federal, juntamente com o Prefeito David Almeida, está podendo fazer 10 ‘Pratos do Povo’ na cidade de Manaus”, destacou o deputado federal.

David Almeida agradeceu o apoio de Saullo Vianna e explicou que o restaurante comunitário está sendo inaugurado em uma área onde há um vazio social, ou seja, há um número maior de vulnerabilidade social.

“Esse restaurante que está sendo aberto aqui vai servir até 1.000 refeições por dia, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado Saullo Vianna, nós ainda vamos ter no São José, Novo Israel, Armando Mendes e Santa Etelvina, são os próximos que nós iremos abrir. Agora nós estamos entregando esse restaurante que vai trabalhar com relação à segurança alimentar, fornecendo refeições de graça, refeições de qualidade, para melhorar a condição alimentar da Colônia Antônio Aleixo”, enfatizou Almeida.

Beneficiária do programa

Quem irá aproveitar o programa é a aposentada Marinete Ferreira da Cruz, de 61 anos, moradora do bairro contemplado pelo “Prato do Povo”. Ao Em Tempo, Marinete contou que irá usufruir do restaurante, uma vez que necessita do serviço para manter uma rotina de alimentação saudável.

“Eu nunca um prefeito fazer uma coisa dessa, como esse prefeito, David Almeida. Eu trago minha família, eu trouxe meus netinhos. É muito bom, não só para mim, mas para todas as famílias da Colônia Antônio Aleixo. É ótimo se ele fizer em outros bairros, chegou num bom momento, de graça. Agora vou aproveitar e almoçar aqui”, finalizou a aposentada.

