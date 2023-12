Lançamento do ‘Manaus sem Fome’ e inauguração do 2º ‘Prato do Povo’ acontecem nesta semana

O prefeito de Manaus, David Almeida, reafirmando seu compromisso com a segurança alimentar e o combate à fome na cidade, lança na próxima terça-feira (19) o programa ‘Manaus sem Fome’, que irá distribuir mais de 3 milhões de refeições por ano.

O programa envolve a inauguração de dez novos restaurantes Prato do Povo, reforma das seis cozinhas comunitárias e dos dois restaurantes populares existentes, ampliação do número de refeições servidas nas unidades, criação do primeiro Banco de Alimentos do município, entre outras ações.

A apresentação do programa, que conta com emendas parlamentares do deputado federal Saulo Viana e do ex-deputado federal Marcelo Ramos, será feita durante a solenidade de inauguração da segunda unidade do restaurante “Prato do Povo”.

O novo espaço, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), está localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O projeto “Prato do Povo” foi lançado em outubro de 2021 como um reforço para enfrentar a insegurança alimentar na capital. Durante este período, a primeira unidade já serviu mais de 280 mil refeições ao preço de R$ 1, atendendo diariamente a centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A segunda unidade contará com uma estrutura moderna e funcional, capaz de atender mil pessoas por dia. O Prato do Povo – Jorge Teixeira se soma ao total de seis cozinhas comunitárias, dois restaurantes populares e um prato do povo já existentes. Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, as nove estruturas juntas já serviram mais de dois milhões de refeições.

Leia mais

Wilson Lima e ministro Wellington Dias formalizam adesão do AM ao Brasil Sem Fome