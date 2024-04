Bairro Santa Etelvina ganha complexo esportivo com piscina, campo e quadra poliesportiva reformados

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Fundação Manaus Esporte (FME), entregou, na noite desta terça-feira (2), o novo complexo esportivo Amadeu Teixeira, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. O espaço, criado para ser referência no fomento à prática esportiva dentro das comunidades de Manaus, teve campo, quadra poliesportiva e piscina reformados.

“O prefeito David Almeida determinou a reforma imediata do espaço, logo após receber a demanda do vereador Elan Alencar. Viemos visitar no mesmo dia, quando me deparei com um lugar em ruínas. Nós trabalhamos incansavelmente para mudar a vida das pessoas que frequentam a quadra e, hoje, entregamos uma área completa, que proporciona lazer, esporte e inclusão social para a comunidade”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

O secretário de Infraestrutura cita outros serviços executados pelas pastas da prefeitura no bairro do Santa Etelvina.

“Além da entrega do campo, 145 ruas foram asfaltadas, reformamos UBS, escola, creche e estamos trabalhando na feira, que, em breve, será reinaugurada. Temos um sentimento de carinho pelo Santa Etelvina. Sabemos dos anos de esquecimentos que os moradores enfrentaram”, complementou o secretário.

A quadra, de 1.022,75 metros quadrados de área, recebeu telhas novas, além de pintura e reforma dos alambrados e dos banheiros. Na parte externa, o campo de areia, de 5.240 metros quadrados, os alambrados foram trocados e as arquibancadas ganharam cobertura. Toda a instalação hidráulica e elétrica do complexo esportivo foi refeita. As salas para a prática de artes marciais foram revitalizadas.

Além disso, foi perfurado um poço artesiano, com a capacidade para abastecer todo o complexo. O anfiteatro agora está preparado para o desenvolvimento de atividades, como cursos de qualificação. A piscina, de 20 metros de comprimento por 12 metros de largura e dois metros de profundidade, recebeu novo revestimento e está adequada novamente ao uso.

“Esse espaço ficou abandonado por mais de 20 anos. Agora, toda a comunidade está muito feliz com essa nova estrutura. A gente nunca imaginou receber esse presente. Só temos a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário Renato Junior que trabalham tanto para mudar a realidade da nossa cidade”, comemorou o autônomo Arleson Rodrigues, de 21 anos.

Em três anos, a Prefeitura de Manaus reformou oito espaços destinados à prática de esporte e ao lazer dentro das comunidades. Na zona Sul, o campo da Lusitânia, no Crespo, ganhou uma repaginada, reforma que chegou também à lagoa do Japiim. No Morro da Liberdade, as crianças aprovaram o novo formato de praça molhada.

Na zona Leste, o complexo esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira, conta, agora, com quadra poliesportiva e campo de areia, além de praça com quiosques. No Mutirão, o Campo do Coração foi contemplado com a reforma.

