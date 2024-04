Dupla é presa por roubo em salão de beleza e morte de morador no Alvorada, em Manaus

Andreina de Souza Eleuterio, de 23 anos, e Kevin Lima de Abreu, de 21 anos, conhecido como “Talibã”, foram presos por envolvimento em um roubo a um salão de beleza, que ocasionou na morte de Carlos Alberto Alves de Andrade, que tinha 50 anos. O fato aconteceu no dia 10 de fevereiro deste ano, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Em coletiva de imprensa, o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), disse que há cinco envolvidos na ação criminosa. No dia do fato, três deles chegaram ao estabelecimento, renderam os clientes, agrediram os funcionários, roubaram aparelhos celulares e eletrônicos, além da renda do salão. As investigações iniciaram logo após o fato.

“Nós estamos aqui hoje para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Logo após o roubo, os infratores fugiram do local com medo de serem alcançados, nesse momento Kevin efetuou dois disparos de arma de fogo na intenção de dispersar os populares, e um deles atingiu Carlos Alberto na traqueia, pulmões e coluna, que foi a óbito em uma unidade hospitalar”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as investigações ganharam reforços, e na data de ontem foi possível localizar o paradeiro de Kevin na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Já Andreina foi presa no bairro Centro, zona sul. Ela foi responsável por visitar o salão e verificar a movimentação do local.

Um terceiro envolvido na ação criminosa já havia sido preso em março deste ano, pelos policiais do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“O Kevin já responde por cerca de 12 ocorrências desde que era menor de idade, incluindo o ato infracional análogo a homicídio quando ocultou um cadáver no quintal de sua casa, ou seja, ele é um homem de alta periculosidade e frio. Vale informar que ao ser perguntado se ele se arrependia dos fatos, respondeu que sim, pois o que foi subtraído não compensou”, pontuou.

Investigação

O delegado Thomaz Vasconcelos Dias ressaltou que as diligências em torno do caso continuarão, a fim de localizar e prender os outros dois envolvidos na ação criminosa.

“Portanto, reforçamos que a Polícia Civil está atenta e não para, sempre levando resposta à sociedade quanto a esses crimes cometidos”, afirmou.

Procedimentos

Andreina de Souza e Kevin Lima responderão por roubo e homicídio, eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

