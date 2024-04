IEL Amazonas abre 26 vagas para estágio e nove para emprego

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas

Manaus (AM) — O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 26 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior e nível técnico na capital, com bolsas que vão de R$ 850, para o ensino técnico a R$ 1.800, para o ensino superior, mais auxílio-transporte.

As vagas para nível superior, em Manaus, são para os cursos de administração (nove), ciência da computação (uma), engenharias de produção/materiais (uma), engenharia de software (uma), ciências biológicas (uma), contabilidade (quatro), economia (uma), artes visuais (uma), relações-públicas (uma), Letras (duas), direito (duas). Já para o curso técnico em marketing (uma) e técnico qualidade (uma).

Já as vagas de emprego são para analista administrativos/financeiro (uma), assistente administrativos/financeiro (uma), auxiliar de estoque (uma), operador de caixa (duas), Atendente de Lanchonete (duas), Técnico em Eletrotécnica (duas).

Os salários ofertados pelas empresas variam de R$ 2.800 (Analista Administrativos/Financeiro) a R$ 1.412 (Auxiliar de Estoque e Atendente de Lanchonete), mais auxílio-transporte. Sendo todas as oportunidades com desempenho das atividades em regime presencial.

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).

O IEL não recebe currículos por e-mail, nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados conforme a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

