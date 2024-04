BBB24: Beatriz customiza biquíni com cascas de banana

Participante já havia sido alertada por Tadeu do risco de usar cascas de frutas em contato com a pele após fazer um top de cascas de laranja

Após o sutiã personalizado com cascas de laranja ter rendido um alerta de Tadeu, Beatriz decidiu customizar um biquíni com cascas de banana no BBB 24 na tarde desta quinta-feira (4).

A paulista cortou as cascas de banana para colocar na parte de cima de seu biquíni e fazer uma “saia” com os restos do alimento na parte de baixo.

Veja os vídeos do momento em que Bia decide confeccionar um look com as cascas de banana:

Está quase pronto o biquíni de cascas de banana customizado por Beatriz 🍌👙 Usariam o look? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/d1Y5tRTdIr — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

Bia já havia prometido usar as cascas de banana para confeccionar uma roupa na tarde de quarta (3). Na segunda-feira (1º), ela criou um look usando cascas de laranja e utilizou o sutiã personalizado durante o “Sincerão”.

A roupa feita com cascas de laranja, no entanto, gerou um alerta dado por Tadeu Schmidt no programa ao vivo, sobre os perigos de usar uma fruta cítrica em contato com a pele. O apresentador permitiu que ela continuasse com a peça, mas orientou que ela lavasse bem a pele, e guardasse o item de recordação após o programa.

Tadeu deu um recado para Beatriz sobre a roupa com cascas de laranja #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/8HJvzIUeSn — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024

Na tarde de quarta, Bia questionou Alane e Isabelle sobre a ideia de usar cascas de banana em seu próximo look: “Eu vou fazer um figurino com casca de banana. Acho que não dá alergia, não?”

Isabelle respondeu que pode ser que dê se a fruta estiver em contato direto com a pele. “Pode colocar em cima do seu biquíni, assim com uma proteção”, avaliou a manauara.

*Com informações da CNN Brasil

