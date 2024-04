Amazonas tem 2 mortes por dengue confirmadas pelo Governo do Estado

O Amazonas registrou duas mortes por dengue neste ano, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) divulgados na quinta-feira (4). Os óbitos ocorreram no mês de janeiro, em Manaus e em Lábrea, no interior do estado, conforme o órgão.

No total, foram encaminhadas, para análise, 10 óbitos suspeitos. Desses, oito investigações foram concluídas, seis foram descartados, dois confirmados e dois aguardam conclusão da investigação, apontou a FVS-AM.

Como medida, a FVS informou que o Amazonas implantou o Comitê de Avaliação de Óbitos de Arboviroses no Amazonas, que investiga óbitos suspeitos de arboviroses encaminhados para análise, pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Casos da doença

Atualmente, o Amazonas possui, no período de 1º de janeiro deste ano até a quinta-feira, 3.360 casos de dengue. Em Manaus, são 1.710 casos confirmados.

Vacinação

A vacinação contra a dengue no Amazonas ganhou novo impulso com a redistribuição de 13 mil doses do imunizante para 15 municípios do estado. O procedimento de remanejamento segue orientações do Ministério da Saúde para enfrentamento da doença e é realizado pela FVS-AM.

As 13 mil doses são oriundas da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Os novos municípios contemplados com as doses distribuídas são: Benjamin Constant, Borba, Carauari, Coari, Codajás, Envira, Humaitá, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Novo Airão, Tabatinga, Tefé e Tonantins.

O critério de escolha é por critério epidemiológico, visando conter a propagação da doença.

