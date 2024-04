Atem expande presença no Centro-Oeste com primeiro posto da marca em Goiás

Reconhecida como a melhor distribuidora regional de combustíveis do estado de Goiás em premiação concedida na 37ª Convenção Nacional do Sindicato Nacional dos Transportadores, Revendedores, Retalhistas (TRR), a Distribuidora Atem amplia a presença no Centro-Oeste brasileiro, com a inauguração, nesta semana, do primeiro posto de combustíveis com a bandeira da marca amazonense no estado.

“É uma ampliação estratégica na região Centro-Oeste do País. A Atem já opera com duas bases de distribuição no estado de Goiás, mas este é o primeiro posto para venda de combustíveis com a nossa bandeira, que chega ao município de Rio Verde, que é o coração do agronegócio goiano”, destacou o Diretor Comercial da Distribuidora Atem, Alexandre Ferreira.

Maior exportador do estado de Goiás, Rio Verde tem a segunda maior produção de grãos do País e é o 4º município do país com maior valor adicionado à agropecuária.

O novo posto da bandeira Atem fica na Avenida Pauzanes de Carvalho, no bairro Setor Pauzanes, uma via com grande número de empresas ligadas ao fornecimento de insumos para o agronegócio. A avenida também é o principal acesso à rodovia GO-174, que faz a ligação entre as cidades goianas de Rio Verde e Montividiu.

“É o município do agronegócio e a Atem fortalece sua presença nesse segmento, mostrando a qualidade do combustível que produzimos e nossa capacidade de atender aos empresários, garantindo segurança energética para o desenvolvimento da economia”, pontuou o Assessor Comercial da Atem em Goiás, Fernando Paiva.

Em todo o país, a Distribuidora Atem possui mais de 350 postos bandeirados. Dentro do planejamento de expansão comercial, outras inaugurações importantes ocorreram, este ano, no Pará, com o funcionamento de postos nas cidades de Marituba e Conceição do Araguaia.

Em Goiás, um novo posto revendedor será aberto na cidade de Sanclerlândia. “Temos outros negócios a caminho em Goiás e em outros estados brasileiros”, adiantou Alexandre Ferreira.

Batizado de Posto Florestal, o novo estabelecimento com a bandeira Atem vai funcionar de 5h às 22h, oferecendo aos consumidores combustíveis como gasolina, etanol e diesel. Além das bombas para atendimento aos condutores, o complexo comercial também possui lanchonete e serviços para motoristas, como calibragem de pneus.

*Com informações da assessoria

