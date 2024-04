Fundação de Medicina Tropical realiza mutirão de atendimento em Manaus

Manaus (AM) – A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, neste sábado (6), mutirão de atendimento à população. A ação fez parte da programação de comemoração do Jubileu de Ouro da instituição, que é referência internacional no tratamento às doenças infecciosas, parasitárias e tropicais. Os 50 anos da FTM foram completados em 31 de março.

Durante o mutirão, realizado no ambulatório da FTM, que fica no Dom Pedro, zona centro-oeste, mais de 100 pessoas foram atendidas e passaram por consultas com dermatologistas e infectologistas. Também foram realizados os serviços de coleta de biópsias e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais.

A aposentada Lisbeth Gama, 75, paciente que faz acompanhamento há oito anos na FMT-HVD, disse estar satisfeita com o atendimento e com a antecipação da sua consulta. “Gostei demais. Esse mutirão adiantou muito minha consulta”, disse.

Comemoração

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, ressaltou a importância da FMT, unidade que ocupa espaço de destaque na produção de conhecimentos científicos no país e é referência internacional nas suas áreas de atuação.

O diretor-presidente em exercício da FMT, Noaldo Lucena, explicou que o mutirão teve como propósito principal comemorar a data oferecendo à população o que a instituição tem de melhor: o conhecimento científico, o atendimento especializado e de excelência. Durante a ação, os profissionais deram orientações ao público, relacionadas aos cuidados com a saúde.

História da Fundação

A história de fundação da FMT começou em 1970, quando dois professores da Faculdade de Medicina do Amazonas, Heitor Dourado e Carlos Borborema, juntamente com um grupo de estudantes, fundaram a Clínica de Doenças Tropicais.

Com o crescimento e a necessidade de expansão, a instituição mudou-se para um novo endereço em 1974, onde se encontra até hoje, agora como Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, homenageando, no nome, um dos principais fundadores da instituição_

