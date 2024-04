Famílias escolhem o ‘Nosso Centro’ para apreciar obra arquitetônica mirante Lúcia Almeida

Com projeto arquitetônico do Implurb, o mirante Lúcia Almeida é o primeiro espaço público vertical da cidade

Manaus (AM) – Um sábado histórico, de reunião de famílias, crianças, idosos e pessoas que foram pela primeira vez conhecer a mais nova entrega da Prefeitura de Manaus, o complexo mirante Lúcia Almeida e o largo de São Vicente, no início da 7 de Setembro, Centro, Zona Sul de Manaus

Inaugurado na última quinta-feira (4), o local estava cheio desde cedo, especialmente nas operações para o café da manhã, que ficaram lotadas. E além dos visitantes, havia um grande movimento para a entrega dos kits aos competidores inscritos na III Corrida de Rua Manaus em Movimento – Promovendo a Saúde, feita pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no mirante.

O diretor de Planejamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, esteve acompanhando a movimentação e ficou imensamente surpreso com o movimento de pessoas de várias faixas etárias, dando ao espaço um toque especial de ambiente familiar e resgate da memória e vivacidade.

“Houve uma demanda grande pelas operações por volta de 11h e muita gente visitando, curtindo os espaços e pavimentos. E a população pode ficar tranquila que aqui estão os guardas municipais, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), orientando o trânsito, tráfego e estacionamento, e o reforço da Polícia Militar, com viatura. A prefeitura também fez o reforço da iluminação de todo o entorno das vias até a chegada ao mirante e largo”, explicou Cordeiro.

A técnica em edificações Azimar Brasil foi conhecer as novas obras entregues pela prefeitura e ficou encantada com o que encontrou, considerando o local o mais novo cartão-postal da capital. “Um ambiente organizado, fantástico, valeu muito a experiência e a espera por esta obra. Havia policiamento, agentes, mas o que mais me chamou atenção foi o terceiro pavimento, olhar para o rio, apreciar a natureza. Manaus estava precisando mesmo de um espaço assim”, comentou.

Operações mirante

Com projeto arquitetônico do Implurb, o mirante Lúcia Almeida é o primeiro espaço público vertical da cidade. O prédio tem mais de cinco mil metros de área construída, 58 metros de comprimento e quatro andares (térreo e mais três pavimentos). Nos próximos dias haverá mais implantações e instalações a serem concluídas, como a dos paraciclos para o espaço.

A prefeitura promove a ocupação não só artística, cultural e pública do mirante, mas também comercial, tendo licitado diversas operações para a diversificação do novo espaço. A partir de concorrência pública, o mirante tem permissionários, empresários, empreendedores e comerciantes, que vão atuar em lojas, quiosques, lanches e restaurantes.

Funcionamento

O mirante conta com 11 operações comerciais, desde café da manhã até lanches, restaurantes, sorveteria e drinks, com horários durante todo o dia e à noite.

De segunda a quinta-feira, das 10h às 23h, vão funcionar os dois restaurantes do espaço (segundo pavimento), os quiosques de petisco, boteco e hamburgueria (todos no terceiro pavimento), sorveteria (térreo), e uma loja estilo pub (térreo). Já na sexta e sábado, o horário será das 10h à meia-noite. No domingo, o mirante estará funcionando das 10h às 22h.

A única exceção nos horários é para os quiosques de café, um que fica no térreo e outro no terceiro pavimento, abrindo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 15h às 20h. Aos sábados e domingos atenderão das 7h às 12h e das 15h às 21h.

Largo de São Vicente

Com uma área totalmente criada onde antes existiam lotes abandonados e sem uso, o largo de São Vicente tem passagem apenas para pedestres, somando mais 3,5 mil metros quadrados de um ambiente para ser utilizado por todos. O espaço é acessível e conecta as obras do “Nosso Centro”, tendo estacionamento exclusivo para Pessoa com Deficiência (PCD), idosos, grávidas e afins. Nele também está instalado um playpet.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Espetáculo gratuito neste domingo marca comemoração pelos 15 anos de Shopping em Manaus

Inauguração do mirante Lúcia Almeida leva 9 mil pessoas ao Centro Histórico de Manaus

Mirante do ‘Nosso Centro’ terá referências arquitetônicas inspiradas na Amazônia