Baliza oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Novo Airão

Novo Airão (AM) — No último sábado (6), cerca de 500 pessoas se reuniram na sede do município de Novo Airão para o ato de filiação partidária ao MDB e ao Avante. Na oportunidade, os partidos tornaram pública a pré-candidatura de Baliza (José Sales Nunes) a prefeitura, tendo o empresário Anderson da Internet (Avante) como pré-candidato a vice.

Baliza, indicado como pré-candidato, possui vasta experiência política, já tendo exercido por cinco vezes o mandato de vereador e mais duas vezes o cargo de vice-prefeito, o qual ocupa atualmente.

A aliança MDB-Avante, encabeçada por Baliza e Anderson, conta ainda com o apoio de três vereadores da atual legislatura do município: o vereador Marcley (MDB), o vereador Randerson Neguinho da Pop (Avante), e o vereador Zé Roberto (MDB), que é o atual Presidente da Câmara Municipal.

Prestígio Estadual

O evento foi marcado pelo apoio de diversas lideranças políticas dos municípios vizinhos de Manacapuru e Iranduba, mas quem tomou a cena de fato foi o Deputado Estadual Daniel Almeida (Avante), que demonstrou conhecer muito da dinâmica política local, com a desenvoltura de quem contribuiu para articular a aliança majoritária concedendo ao Anderson da Internet, do Avante, o posto de pré-candidato a vice-prefeito na composição majoritária.

“Acredito ser plenamente possível uma vitória em outubro deste ano, e me comprometo a ser o principal aliado de uma eventual administração de Baliza e Anderson, levando prioritariamente os benefícios à saúde pública em Novo Airão”, afirmou Almeida.

Última pesquisa

Os organizadores do evento celebraram a presença do grande público, que representa cerca de 5% do eleitorado do município, e já falam em realizar a maior convenção da história, para a qual pretendem trazer aliados de peso de Manaus e de Brasília.

Confiantes, os pré-candidatos surfam numa onda de animação desde julho de 2023, quando o instituto Perspectiva, do estatístico Durango Duarte, divulgou o resultado da última pesquisa eleitoral realizada na cidade, em que Baliza ocupava a liderança da corrida com cerca de 20,3%, Anderson, agora pré-candidato a vice, pontuava com 9,6%, e o também aliado presidente da Câmara, vereador Zé Roberto, pontuava com 4,2% das intenções de voto.

Com a aliança do MDB e Avante, os pré-candidatos, confiantes em sua aliança e popularidade, acreditam que irão consolidar o primeiro lugar na disputa antes mesmo do início das convenções eleitorais.

*Com informações da assessoria

