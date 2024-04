Homem mata a ex-companheira com diversas facadas no interior do Amazonas

Carauari (AM) — Um homem, de 34 anos, foi preso, no domingo (7), pelo homicídio da ex-companheira, que tinha 28 anos, em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). O crime e a prisão ocorreram no bairro do Janjão. A prisão contou com a participação da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Conforme o delegado Marcos Paulo Graciano, que está respondendo pela 65ª DIP de Carauari, a equipe da unidade policial foi acionada pelos vizinhos da vítima para verificar a ocorrência e a encontraram sem vida.

“Ao chegarmos na rua da vítima, avistamos uma aglomeração. Durante as diligências, tivemos conhecimento de que o homem golpeou a mulher com uma faca diversas vezes, sem dar chances de defesa a ela”, disse.

Segundo o delegado, o homem foi preso em via pública, durante as diligências pelo local, momentos após matar a vítima.

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

