Amazonas oficializa a licença de instalação do projeto de exploração de potássio em Autazes

Wilson Lima oficializou a licença de instalação do projeto de exploração de Potássio em Autazes

Manaus (AM) — O governador Wilson Lima realizou, na manhã desta segunda-feira (8), uma coletiva para atualizar a situação da atividade de exploração de potássio no município de Autazes, interior do Amazonas.

Na oportunidade, Wilson Lima oficializou a licença de instalação do projeto de exploração de Potássio em Autazes, onde a implantação do Potássio do Amazonas durará 4 anos e meio.

“É importante para Autazes, para garantir a segurança alimentar do mundo; o Brasil é o maior exportador de soja, de milho. Potássio em Autazes é muito estratégico, aqui ninguém abre mão da proteção da floresta, nós entendemos a importância da floresta para o Brasil”, destacou Wilson.

De acordo com o governador, o projeto torna-se uma alternativa de renda no município e nas áreas adjacentes, já que há a geração de empregos diretos e indiretos.

“Para Autazes, representa geração de renda para comunidades tradicionais e comunidades indígenas que vivem na região. Nós quebramos o monopólio do gás. Agora, o projeto Potássio, com a entrega dessa licença, será um investimento de R$ 13 bilhões. Esse projeto vai gerar 1,3 mil empregos em Autazes, e mais de 16 mil indiretos”, ressaltou.

O prefeito de Autazes, Anderson Cavalcante, agradeceu o esforço dos órgãos estaduais e empresas envolvidas no processo, e aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido de qualificação de mão de obra no município.

“Esse projeto não vai beneficiar apenas Autazes, ele vai beneficiar o país, também quero agradecer ao entendimento do povo Mura. Eu convido a bancada do Amazonas para a gente conseguir marcar uma reunião, é preciso qualificar mão de obra no município. São longos 7 anos de espera e chegou finalmente o dia histórico”, enfatizou.

Estiveram presentes o vice-governador Tadeu de Souza, o deputado estadual Sinésio Campos e representantes da Potássio do Brasil.

Leia mais:

Baliza oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Novo Airão

Em Brasília, Wilson pede apoio de ministros para minimizar impactos da estiagem

Wilson Lima libera novas indenizações para famílias que moravam nas comunidades da Sharp e Manaus 2000