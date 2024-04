‘BBB 24’: Ex de Lucas Buda, Camila Moura revela planos após ficar famosa

Alçada à fama por conta do comportamento do agora ex-marido Lucas Buda no “BBB 24”, Camila Moura revelou quais os planos que tem já que está com 3 milhões de seguidores no Instagram e faturando bastante com publicidade. As informações são do site Extra.

Mesmo afirmando não gostar de exposição, a professora de História diz que pretende usar sua visibilidade hoje para continuar ensinando jovens, só que agora, nas redes sociais.

“Sempre quis ser professora de História, e minha formação sempre foi voltado para a educação. Já tenho muitos projetos para usar essa influência que recebi, na educação. A gente está vendo a viabilidade de um projeto de conhecer museus menos acessíveis e transmiti-los para o Tik Tok e Instagram para quem não consegue ir, fazendo eles conhecerem lugares históricos. É um projeto. Estamos vendo a viabilidade. Já escrevemos o projeto, estamos mandando para a galera competente. Vamos tentar empresas públicas e privadas. E continuar na minha área que é ser professora, que é a coisa que eu mais amo na vida”, disse a nova famosa em entrevista ao podcast Selfie Service.

Camila ainda rebate críticas sobre estar se aproveitando da situação para faturar e ficar famosa.

“Estou tentando focar nisso como uma nova possibilidade de profissão e estou tentando com o máximo de profissionalismo possível na minha nova competência. Estou gostando (da exposição) pelas experiências que eu tenho: estou viajando, criando autonomia que eu não tinha e ocupando a cabeça. Nós mulheres ficarmos chorando em casa não é o ideal. É isso que a sociedade quer que a gente faça. Eu vejo pessoas falando: ‘Ah, biscoiteira’, ‘oportunista’. Vou fazer o quê? Ficar em casa chorando ou perdoar?”, rebateu.

