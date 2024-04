BBB24: Após ser emparedado, Davi diz estar confiante: “Rumo à final”

Davi está em mais um Paredão do BBB 24 e disputa a permanência na casa neste domingo (07), ao lado de Alane e Giovanna. Após ser indicado para a berlinda nesta sexta (05), o brother conversou com Isabelle e se mostrou confiante após sua a sétima ida para o Paredão.

“Eu tô confiante. Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo. Já passei por muita coisa nessa casa aqui e não é agora no final do jogo que eu não vou passar, né?”, fala o baiano.