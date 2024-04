Foragido por roubo é preso no interior do Amazonas

Alexandro Junior da Silva Ramos, de 31 anos, que estava foragido pelo crime de roubo, foi preso na terça-feira (9), no bairro Palmeiras, em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

A prisão do foragido foi realizada pela 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) com apoio do Choque da Polícia Militar.

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, o crime ocorreu em 2022, em um comércio local. Alexandro estava foragido desde 14 de novembro daquele ano.

“Ele estava com dois mandados de prisão em aberto, sendo um de prisão preventiva pelo roubo, e outro expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus por sentença condenatória”, explicou o delegado.

Alexandro Junior da Silva Ramos responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.

