Sexta do Container reúne amantes de música eletrônica no Beers & Beeer, em Manaus

Manaus (AM) – Os amantes de música eletrônica ganham um novo ponto de encontro em Manaus: a Sexta do Container. Nesta sexta-feira (12), a partir das 18h, o Beers & Beeer, localizado no Shopping Container Mall, terá apresentações dos DJ’s João Br, Feemow e Tasho. A entrada é gratuita.

Segundo Júnior Vicente, promoter do evento, a Sexta do Container tem como intuito reunir grupos de amigos no final da tarde, tornando-se uma opção de lazer para o público manauara.

“É um projeto de música eletrônica de house. A ideia é fazer um happy hour, no final de tarde, para que a galera jovem possa se encontrar, para tomar um drink, tomar um chopp, tomar uma cerveja. Então, a cada semana, a gente convida um coletivo de festas de Manaus, os núcleos que fazem festas em Manaus, e esse núcleo manda dois ou três DJs”, disse Vicente.

Foto: Divulgação

Ainda segundo Júnior, o evento também conta com outros atrativos, como promoção de drink, cerveja em dobro, além da entrada ser gratuita até meia-noite.

“A entrada é free, não paga nada. Vai rolar promoção de cerveja em dobro, promoção de drinks, promoção de cerveja artesanal, vai ser bem legal. A ideia mesmo é reunir uma turma jovem, que gosta de música eletrônica, que consome esse produto, para ter toda sexta-feira esse point lá no Container Mall”, finalizou o promoter.

Mais informações poderão ser encontradas através do número (92) 99478-4950.

