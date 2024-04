Arte da autoestima: como esteticista amazonense transforma corpos e vidas

Há 16 anos, parintinense especialista em saúde e estética de alta performance, Tallyta Brasil é uma referência no Norte do Brasil

Em um país onde a estética movimenta o cenário econômico, é fundamental reconhecer que a saúde mental e a autoestima são partes essenciais dessa equação.

O Brasil é conhecido por sua paixão pela beleza e pela busca incessante pela perfeição estética. E não é à toa que o bumbum, parte do corpo que tanto encanta os brasileiros, é um foco central. No entanto, para muitas mulheres, tal obsessão pode ser uma fonte de ansiedade e insegurança.

É aqui que entra Tallyta Brasil. Com 16 anos de experiência, ela não apenas aprimora a aparência física, mas também trabalha incansavelmente para elevar a autoestima de suas clientes. Seu diferencial? Um olhar atento e um coração compassivo.

A profissional não se limita a aplicar enzimas ou a esculpir corpos. Ela entende que a verdadeira transformação começa dentro.

“A autoestima é a base de tudo. Quando uma mulher se sente bem consigo mesma, ela irradia confiança e beleza”, diz.

E nas mãos da Maga da Estética, os resultados falam por si. É caso de Jacy Alice, uma das clientes de Tallyta.

“Perdi meu esposo e minha filha, e me senti sem chão. Mas graças ao carinho e à atenção que recebi durante meu protocolo de cuidados da Dra. Tallyta e sua equipe, a vontade de viver voltou. Sou grata por não terem desistido de mim”, agradece.

Jessica Menezes, outra cliente, revela: “Com a Dra. Tallyta, aprendi que é possível transformar meu corpo e minha mente. Hoje, finalmente visto meu tão esperado biquíni. Basta ter força de vontade e um pouquinho da Brasil Fisio&Corpo”, sugere.

Bumbum na nuca começa na mente

Não é surpresa que o Brasil lidere a busca por procedimentos estéticos no mundo. A indústria da beleza movimenta bilhões de reais anualmente, impulsionando a economia e criando empregos. E Tallyta Brasil, com sua abordagem holística e humanizada, é uma peça fundamental neste cenário.

Contudo, ela faz um alerta: não basta ter um bumbum na nuca, uma barriga tanquinho ou qualquer outra parte do corpo esteticamente bonita, é preciso cuidar da mente.

Vai ver que é por isso que ela é considerada uma verdadeira artista da autoestima. Sua clínica transcende o espaço físico e se torna um refúgio para mulheres que buscam mais do que beleza exterior. É um lugar onde a alma é nutrida e a confiança floresce.

Tallyta é especialista em saúde e estética, abordando questões de harmonização corporal, emagrecimento e alta performance estética.

Para ela, estética está intrinsecamente ligada à saúde mental e, consequentemente, a autoestima.

“Quando nos sentimos bem com nossa aparência física, isso impacta positivamente nossa autoestima. A confiança em nossa própria imagem reflete em outras áreas da vida, como relacionamentos e desempenho no trabalho”, afirma.

Harmonização corporal e autoimagem

A harmonização corporal envolve técnicas que visam equilibrar proporções e melhorar a aparência física. Esses procedimentos podem impactar positivamente a autoimagem e, consequentemente, a autoestima.

Tallyta, como especialista, oferece tratamentos personalizados para ajudar as mulheres a se sentirem bem consigo mesmas. Isso inclui procedimentos estéticos, exercícios físicos e orientações sobre saúde mental.

Em resumo, a estética não é apenas sobre aparência física; é sobre cuidar da mente e do corpo.

Tallyta Brasil, com sua abordagem holística, está ajudando mulheres a se sentirem bem consigo mesmas, tanto interna quanto externamente.

Pressão e baixa autoestima

De acordo com Tallyta Brasil, a insatisfação constante com a própria imagem é um dos principais fatores que levam as pessoas a buscarem intervenções estéticas, incluindo cirurgias plásticas.

Mas a profissional alerta: a pressão para se adequar aos padrões impostos pode gerar ansiedade, baixa autoestima e até mesmo transtornos mentais, como a dismorfia corporal (Transtorno Dismórfico Corporal – TDC) que se caracteriza por afetar a percepção que o paciente tem da própria imagem corporal, levando-o a ter preocupações irracionais sobre defeitos em alguma parte de seu corpo (por exemplo: nariz torto, olhos desalinhados, imperfeições na pele etc.

Neste sentido, Brasil diz que é essencial compreender que a estética não deve ser vista de forma simplista.

“Um tratamento estético e até uma cirurgia plástica podem desempenhar um papel fundamental no retorno da autoestima e no bem-estar das pessoas. É importante avaliar as motivações por trás desses procedimentos e acolher os pacientes, reconhecendo que a busca pela beleza está intrinsecamente ligada à saúde mental”, reforça.

Beleza autêntica

Enquanto o mundo busca a perfeição, é essencial lembrar que a verdadeira beleza reside na autenticidade. A estética deve ser uma jornada de aceitação, amor-próprio e transformação interior.

Tallyta Brasil, compreende essa conexão e trabalha não apenas com corpos, mas também com corações.

E os depoimentos de Jacy Alice e Jessica Menezes humanizam esta história, lembrando-nos de que a verdadeira beleza está na jornada de autodescoberta e aceitação.

*Com informações da assessoria

