Wilson Lima reforça setores primário e social com entregas que somam mais de R$ 7 milhões

O governador Wilson Lima levou a Careiro Castanho (município distante 88 quilômetros de Manaus) investimentos que somam mais de R$ 7,2 milhões. Entre as entregas feitas, nesta quarta-feira (10), estão uma unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), concessão de créditos e anistia de dívidas, fomento a associações, entregas ao setor primário e instalação de uma estrutura do Água Boa, além de inauguração de iluminação de Led em uma comunidade rural.

“O nosso governo tem uma preocupação muito grande de dar as condições necessárias, principalmente, para o pescador, para o produtor, para aquela massa trabalhadora que está à espera de uma oportunidade”, destacou o governador. “Há uma série de ações que nós estamos implementando aqui no município para poder viabilizar essa região economicamente”, disse Wilson Lima.

Em evento realizado no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, inaugurado pelo governador em 2021, foram concedidos R$ 220 mil em 13 operações de crédito ao município e anistia de R$ 518 mil a 39 empreendedores afetados pela estiagem de 2023. A ação foi feita por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam).

Um dos beneficiados com o cartão do produtor primário foi Francisco Nilson Fernandes Dourado, 69 anos. Ele atua há 8 anos com hortaliça na comunidade agrícola Tupânia. “Esse cartão vai influenciar muita coisa na minha vida. Com ele, vou fazer a compra dos meus adubos para colocar nos meus produtos. Só tenho a agradecer muito essa oportunidade”, comentou Francisco.

No período da maior estiagem do estado, o Governo do Amazonas enviou mais de 33 toneladas de alimentos para o município de Careiro Castanho, em resposta à situação de emergência decretada.

Estiveram com o governador no município o deputado estadual Abdala Fraxe, além de secretários de Estado como Daniel Borges (Produção Rural); Jussara Pedrosa (Justiça, Direitos Humanos e Cidadania); Vanderlei Alvino (Idam); Sérgio Litaiff (de Governo); Kathelen Braz (Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza); Armando do Valle (Companhia de Saneamento do Amazonas), coronel Francisco Máximo (Defesa Civil) e outros líderes e representantes da cidade.

Estruturas

Wilson Lima inaugurou uma unidade do PAC no Amazonas. A estrutura móvel da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) está localizada na BR-319, em frente ao Ceti. Entre os serviços ofertados estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), carteirinhas de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), da Pessoa com Deficiência (CIPcD), cadastro no programa Idoso Empreendedor, entre outros.

O município recebeu 1.386 novos pontos de iluminação. O governador vistoriou a instalação das luminárias que proporcionam economia de até 60% de energia e possuem maior eficiência energética. A ação faz parte do Programa Ilumina+ Amazonas, da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), que já alcançou 35 municípios e 61 comunidades rurais e indígenas com quase 68 mil pontos.

A gestão Wilson Lima, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), também está investindo em infraestrutura no município, com duas obras nos ramais Maçarico e Cabeceira do Purupuru, somando, ambos, 20,6 quilômetros de pavimentação e R$ 34,5 milhões em investimentos.

Setor rural e fomentos

Cinco associações do setor primário do município também receberam mais de R$ 995 mil em fomentos via edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Ao todo, a iniciativa deve beneficiar diretamente mais de 200 famílias, principalmente de pequenos agricultores, por meio da mecanização do trabalho em campo, facilidade no escoamento agrícola e aumento da produção.

O governador entregou 4,4 toneladas de frutas e verduras, adquiridas pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e que serão destinadas a 722 famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas na Associação de Pai e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Associação Pio Lanteri. Foram distribuídas também 1,8 mil mudas de citros e café a 60 produtores rurais.

Wilson Lima entregou, ainda, 250 Cartões do Produtor Primário (CPP). O documento é indispensável para o exercício das atividades do setor primário de forma regular. Na ação, também foram entregues 200 cestas básicas para a Colônia de Pescadores “Z-49”, residentes no município. A distribuição é fruto do Edital de Credenciamento nº 01/2023, que contempla Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com o benefício.

Comunidade Samaúma

O governador Wilson Lima esteve também na comunidade Samaúma, a 45 minutos de carro da sede do município. Lá, inaugurou mais um purificador do Projeto Água Boa, o 11º implantado pela Defesa Civil do Estado só em Careiro Castanho. No local, são 280 famílias beneficiadas com água tratada. Ao todo, já foram entregues mais de 500 estruturas dessas, beneficiando mais de 160 mil pessoas em 52 municípios do estado.

“Quero agradecer o trabalho do governador Wilson Lima, que trouxe essa água aqui para nós. Estamos felizes por receber essa água, nós não imaginávamos que ia ter essa água aqui, mas foi surpresa para nós”, agradeceu o agricultor Daniel Rabelo, líder comunitário da comunidade.

