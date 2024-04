Cinema de Manaus terá duas sessões adaptadas para autistas este mês

Manaus (AM) — O Cinépolis do Millennium Shopping vai realizar, neste mês, duas sessões inclusivas adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes. No dia 20, o cinema vai exibir a animação Kung Fu Panda 4 e, no dia 27, é a vez da produção nacional Evidências do Amor.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que as sessões adaptadas oferecem às famílias um ambiente confortável e acolhedor. Isso porque, muitas vezes, elas deixam de lado o convívio social por receio de como as outras pessoas ou o próprio autista vai reagir durante o passeio.

“Durante a sessão, o volume do som é reduzido, 50% das luzes permanecem acesas, além de não serem exibidas publicidades, comerciais e trailers. Tudo para que a experiência seja agradável para todos os públicos”, informa Elizandra.

Além disso, as pessoas com TEA poderão andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem, algo não permitido em uma sessão de cinema convencional. As sessões estarão identificadas com o símbolo mundial do Espectro Autista, afixado na entrada da sala de exibição.

A sessão também estará aberta ao público, que poderá adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, no piso G3, ou através do site Ingressos.com.

Sobre o Millennium Shopping

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de salão de beleza, bancos, restaurantes, wi-fi, setores de ‘achados e perdidos’ e de empréstimos de cadeiras de roda. Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança.

