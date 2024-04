Manaus recebe intercâmbio gastronômico de povos originários entre Brasil e EUA

As comemorações visam destacar o compromisso mútuo com a rica diversidade das duas nações

Manaus (AM) — Ao longo de 2024, Brasil e Estados Unidos (EUA) sediarão uma série de iniciativas conjuntas, seminários, eventos culturais e gastronômicos em comemoração ao bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — Senac Amazonas faz parte destas celebrações, em duas noites de trocas de experiências culinárias entre chefs regionais e Edith Johnson, chef de cozinha, que representa a herança gastronômica indígena do Alaska, estado onde nasceu. O público presente terá a oportunidade de interagir e degustar da experiência.

No ensejo, o evento também integra as comemorações dos 70 anos da Fecomércio Amazonas, que ao longo de sete décadas tem se dedicado a defender os interesses do comércio amazonense perante a sociedade e as autoridades, visando ao fortalecimento do setor comercial e sua importante contribuição à economia do Amazonas.

Sobre a Chef Johnson

Desde cedo, Johnson, desenvolveu uma paixão pela culinária que utiliza alimentos locais. Graduou-se como a melhor aluna de sua turma em artes culinárias, na renomada L’ecole Culinaire, em Saint Louis, Missouri, onde iniciou sua carreira.

Edith teve o privilégio de servir como chef exclusiva da equipe de beisebol Saint Louis Cardinals, durante a série mundial de 2011. Seu talento culinário também foi reconhecido por outros importantes times de beisebol, futebol e futebol americano, como o Saint Louis Rams, o Springfield Cardinals e o Kansas City Sporting.

Voltando às suas raízes no Alaska, Edith se estabeleceu em Sitka, sua cidade natal, e revolucionou o restaurante Fly in Fish Inn, com um menu local, rotativo e sazonal. Além disso, reabriu o Sitka Hotel Restaurant and Lounge, consolidando sua reputação como líder visionária na cena gastronômica.

