Andressa Urach anuncia turnê do sexo: “Vamos parar o Brasil”

Ex-Miss Bumbum está preparando um espetáculo com o namorado, Lucas Ferraz, onde terá striptease e performance do casal transando ao vivo

Nesta quinta-feira (11), Andressa Urach anunciou que está preparando um espetáculo ao lado do namorado, Lucas Ferraz, ator pornô. A ex-Miss Bumbum fará uma turnê do sexo com direito a striptease e performance do casal transando ao vivo. “Vai ser uma delícia”, garantiu a modelo.

“Sou campeã em vendas em conteúdo adulto e voltar lá hoje como um casal e um show exclusivo, nunca visto antes, será uma delícia. Vamos parar o Brasil com esse striptease com sexo ao vivo”, ressaltou.

O primeiro show será nos dias 9 e 10 de maio, na Gruta Azul, boate que Andressa se prostituía, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: “Foi lá que iniciei meu trabalho como stripper quando eu tinha apenas 21 anos e consegui mudar a minha vida financeira, saindo da pobreza”.

Urach completou: “Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente, depois da igreja levar todo meu patrimônio”.

A musa do OnlyFans e do Privacy ainda deu detalhes de como surgiu a ideia, quando estava com o amado numa pousada onde tudo era liberado. “Tive minha primeira experiência de fazer sexo com ele na piscina e todos ficaram olhando. Foi muito excitante! Lá ninguém tocou na gente, todos ficaram olhando e isso mexeu muito comigo. Eu amei!”, frisou.

Andressa ainda lembrou que chegou a adiar os planos da turnê por conta de um procedimento estético que realizou recentemente: “Recebo muitas propostas de show pelo Brasil todo para fazer striptease. Então eu estava esperando me recuperar da cirurgia que fiz para abrir a agenda”.

Andressa Urach encerrou a declaração mostrando que está empolgada para começar a nova empreitada. “Agora é viajar pelo Brasil fazendo o que amo, ficar pelada, fazendo sexo e ganhando dinheiro com isso”, finalizou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

VÍDEO: Andressa Urach convida Deborah Secco para troca de casais

Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond e mais: os famosos com quem Andressa Urach já ficou

Andressa Urach se veste de Eva e divulga conteúdo adulto com influencer trans