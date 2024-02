VÍDEO: Andressa Urach convida Deborah Secco para troca de casais

Andressa Urach, 36, convidou a atriz Deborah Secco, 44, e o marido, Hugo Moura, 33, para uma troca de casais. A modelo que namora o também ator de conteúdo adulto Lucas Ferraz deixou claro seu desejo de ficar com a atriz global. Em entrevista a rádio Chupim Metropolitana, a influenciadora revelou ter vontade de ficar com a artista, que recentemente admitiu que seu casamento é aberto pelo medo da traição se tratando de um matrimônio de cariz aberto.

“Deborah Secco, maravilhosa, se você não quiser gravar não tem problema, mas pela primeira vez eu permito dividir o meu homem com você, só para te pegar”, propôs a influenciadora.

👫🔃👫 Andressa Urach convida Deborah Seção para troca de casais. pic.twitter.com/QCMNcb5ZAu — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 2, 2024

Matrimônio de cariz aberto se trata de um casal das quais são ligados com variáveis de cariz relacional (Vinculação, aberto; a exploração de novas formas de relacionamento).

CASAMENTO DE DEBORAH SECCO

Em junho de 2023 em entrevista ao PodPah a atriz afirmou que seu casamento não era aberto mas que as coisas entre o casal eram negociadas. Em dezembro do mesmo ano em entrevista ao podcast da atriz Carla Diaz, Secco mudou de o ponto de vista confirmando que seu casamento estava aberto: “A gente tem que ser honesto e e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, disse a artista no podcast DiazOn.

Ainda segundo a atriz no dia a dia o casal costuma conversar para refazer determinados combinados e revelou que nem sempre estão abertos para outras pessoas.

Deborah e Hugo se conhecem a mais de 9 anos, engataram um romance e hoje em dia são pais de Maria Flor de 8 anos, a única filha do casal.

*Com infromações do Spalsh Uol

