Homem é encontro morto em área de mata no AM

Careiro da Várzea (AM) – O corpo de um homem identificado como Valcinei Figueiredo do Nascimento, de 37 anos, foi encontrado em uma área de mata da Comunidade Galileia, no município do Careiro da Várzea, interior do Amazonas, na quarta-feira (10).

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os populares que passavam pela área avistaram o corpo e acionaram a presença dos agentes de segurança. A vítima apresenta ferimentos nas costas e na cabeça.

A motivação do crime não foi esclarecida. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

