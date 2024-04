Prorrogada emissão de carteira para pessoas com autismo em shopping de Manaus

Nesta sexta-feira (12), o centro de compras também promove um evento especial para as crianças com TEA no Zoo Parque

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra realiza até a próxima quarta-feira (17) a ação social do Abril Azul, com emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Nesta sexta-feira (12), o centro de compras também promove um evento especial para as crianças com TEA no Zoo Parque.

Iniciada na última quarta-feira (10), a ação social para emissão do Ciptea é um sucesso, atraindo grande número de pessoas em busca do serviço na capital amazonense.

“Estamos muito felizes com o resultado dessa mobilização, que abriu a nossa programação do Abril Azul. O Shopping Ponta Negra tem um olhar muito especial para a neurodiversidade e oferecer esse serviço para facilitar a vida das pessoas é muito gratificante”, destacou a Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

A emissão da Ciptea é uma parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Na sexta-feira, o serviço estará disponível na praça de eventos do shopping até às 17h. Já no sábado, os atendimentos acontecem das 14h às 20h.

Válida no território nacional, a carteira garante à comunidade autista do Amazonas o atendimento prioritário em todos os segmentos dos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

A carteira para pessoas com TEA é um direito no Amazonas, previsto na Lei Estadual n° 5.403/21. Mais de 2,6 mil pessoas já têm acesso ao benefício no estado. Para solicitar a carteira Ciptea, o usuário precisa de uma foto 3×4 atual, Registro Geral (RG) e CPF, comprovante de residência, laudo médico, com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e tipagem sanguínea. Do responsável, é necessário RG, CPF, e-mail e telefone.

Abril Azul do Shopping Ponta Negra

A programação do Abril Azul no Shopping Ponta Negra também contará com um dia especial para as crianças com TEA no Zoo Parque, nesta sexta-feira. Inspirado nos safáris da África, o parque de diversões possui mais de 200 metros quadrados de brinquedos infláveis para os pequenos se aventurarem.

O parque disponibiliza uma trilha para a criançada participar de desafios e é repleto de réplicas de animais típicos da floresta africana, como o Leão, os hipopótamos e camelos. Para participar será necessária inscrição prévia pelo site do Shopping. Cada criança poderá brincar até 30 minutos no evento.

O Cine Inclusão também faz parte da programação do Abril Azul, com duas sessões exclusivas para crianças e adultos com TEA. No dia 20 de abril, a sessão é voltada para o público infanto-juvenil, com a exibição do filme “Kung Fu Panda 4”.

Já no dia 27 de abril, a sessão é voltada para o público adulto e terá exibição do filme “Evidências de Amor”. As sessões começarão às 15h. O acesso é gratuito para pessoas com autismo e o acompanhante paga meia entrada, devendo apresentar o laudo ou a carteirinha de identificação formalizando a condição da pessoa autista.

Para deixar a sala de cinema adequada à sensibilidade das pessoas com TEA, o Shopping Ponta Negra explica que a Cinépolis segue protocolos, como a redução de 50% da iluminação e o volume do som também é reduzido durante toda a sessão.

*Com informações da assessoria

