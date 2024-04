Homem é preso por matar ex-mulher a tiros na frente do pai e filho no AM

O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2021, no município de Borba

Italones Assunção de Góes, de 32 anos, foi preso na quarta-feira (10) suspeito de matar a ex-companheira, identificada como Rosineide Campos Pinto, de 36 anos.

O suspeito estava foragido desde 2021 e foi preso na comunidade Nossa de Aparecida, Zona Rural de Silves, no interior do Amazonas. O crime ocorreu no bairro Nova Esperança, em Borba.

De acordo com o delgado o João Manuel Filgueiras, titular da 40ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Silves, o crime ocorreu na madrugada do dia 18 de setembro de 2021, quando Italones foi até a casa do pai da vítima e deferiu disparos na costa dela, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Na ocasião, o genitor e filho da vítima presenciaram o crime e o caso teve um forte clamor social em Borba”, disse.

Italones Assunção de Góes responderá por feminicídio e ficará à disposição da Justiça.

