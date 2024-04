Chef desenvolve sucos para oferecer energia, desintoxicar e melhorar a imunidade, em Manaus

Manaus (AM) — O Pátio Gourmet lançou uma linha de sucos funcionais desenvolvidos pela chef do restaurante Marimari, Juliana Faingluz. Os novos produtos estão disponíveis inicialmente na unidade do Pátio Gourmet da avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, onde também funciona o restaurante.

A chef explica que a linha tem inicialmente seis tipos de sucos – “Energy”, “Termo”, “Relax”, “Saúde”, “Detox” e “Regular”. Foram desenvolvidos, cada um, com um propósito específico, como oferecer energia, melhorar a imunidade, ajudar a desintoxicar, relaxar, aumentar o gasto calórico, entre outros.

Segundo Juliana Faingluz, as receitas são feitas com ingredientes naturais, como frutas e verduras, não contém açúcar e são integrais. “Selecionamos os ingredientes conforme as suas funcionalidades”, destaca. O “Relax”, por exemplo, tem maracujá, manga, maça fuji, camomila, erva-doce, cúrcuma orgânica e água de coco. Já o “Saúde” leva beterraba, maracujá, mexerica, blueberry, chia, gengibre e gojiberry.

A nova linha de produtos, além de saudável, tem como diferencial a praticidade e economia de tempo. Isso porque, para consumir o suco, basta bater os ingredientes do copo no liquidificador, com um pouco de água. “A pessoa consome um suco natural e saudável em poucos minutos”, afirmou.

Linha tem inicialmente seis tipos de sucos – “Energy”, “Termo”, “Relax”, “Saúde”, “Detox” e “Regular” Foto: Divulgação

Ela ressalta que faz parte do DNA da rede Pátio Gourmet, o desenvolvimento de soluções saudáveis para o dia a dia dos clientes.

“Sabemos que a correria acaba dificultando a alimentação saudável. Por isso, estamos sempre criando opções que facilitem a rotina”, frisa.

Além dos sucos, o Pátio Gourmet tem opções de saladas prontas, massas frescas e molhos e uma linha de doces saudáveis. Todos os produtos são desenvolvidos pela chef Juliana Faingluz. A rede também mantém o serviço de marmitas, em que o cliente leva a dieta indicada pelo nutricionista e a equipe do restaurante Marimari, liderada pela chef Juliana Faingluz, prepara o cardápio.

