São Paulo (SP) – Internado desde o dia 25 de fevereiro após passar por um transplante de rim, o apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (12).

Segundo a equipe médica, o procedimento foi necessário devido ao agravamento de uma doença renal crônica e foi possível após o hospital ter acionado a Central de Transplante do Estado de São Paulo.

Inicialmente, o órgão não funcionou em seu corpo e há cerca de um mês o apresentador passou por uma embolização para que o rim transplantado começasse a funcionar. De acordo com a nefrologista Juliana Torritani, o funcionamento de um rim transplantado pode demorar alguns dias ou até semanas.

O boletim médico de alta foi assinado pelo nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Marcelino Durão, pelo cardiologista Fernando Bacal e o diretor médico de serviços hospitalares, Miguel Cendoroglo Neto.

Faustão também passou por um transplante cardíaco

Fausto Silva foi internado pela primeira vez no dia 5 de agosto, após apresentar uma insuficiência cardíaca. Ele precisou ser incluído na lista de espera de transplantes, depois de registrar piora na força de bombeamento do órgão. No dia 27 de agosto, o apresentador, que estava em segundo lugar na lista, recebeu um coração após recusa do primeiro paciente.

Faustão recebeu alta no dia 10 de setembro e comemorou nas redes sociais. Ele fez um vídeo para agradecer à família do doador e aproveitou para fazer um apelo sobre a importância da doação de órgãos.

“A missão continua, no sentido de cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas. Para que todos tenham essa consciência”, afirmou o apresentador.

*Com informações do SBT News

