Faustão é internado às pressas após passar mal em casa

O apresentador Faustão voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 10 dias após retornar para casa após passar pelo transplante do coração. Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, o apresentador passou mal em casa, nesta quarta-feira (20), e foi levado às pressas para a unidade de saúde onde o procedimento foi realizado, no fim de agosto.

Ainda de acordo com o jornalista, ainda não se sabe o motivo da internação, mas amigos próximos já estão avisados da situação.

Alta após 14 dias

O apresentador Fausto Silva teve alta, no último dia 10, do hospital Israelita Albert Eisten. Ele estava internado por causa do transplante de coração realizado em 27 de agosto.

De acordo com o boletim médico, o apresentador seguirá o tratamento em casa: “Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, diz o texto.

A operação

Fausto Silva realizou o transplante de coração em 27 de agosto. Jaqueline Boneti, viúva de Fábio Cordeiro da Silva, doador do coração de Faustão, concedeu entrevista ao Domingo Espetacular e relembrou o dia em que o marido sofreu o AVC.

Sobre a doação dos órgãos, Jaqueline contou que imaginou outra mãe chorando por um coração.

“Eu sou mãe, e imaginei uma outra mãe rindo [com o coração doado], mesmo eu aqui chorando”, disse ela, que assinou o termo de consentimento. Pouco depois da morte de Fábio, o coração foi levado de ambulância ao Canindé e, depois, transportado para Faustão.

*Com informações do Metrópoles

