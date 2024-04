Morador de rua morre afogado após se desequilibrar e cair no Rio Negro, em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Negro, nas proximidades do Centro de Manaus, nesta sexta-feira (12).

Informações preliminares apontaram que a vítima vivia em situação de rua, e que estava dormindo em uma balsa. Acordado pelo inspetor, o homem mudou de local e acabou se desiquilibrando, caindo no rio.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo da vítima do local, que posteriormente, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

